/FOTOGALERIE/ Před začátkem utkání to vypadalo na černý den, když řešili nečekaný výpadek dvou hráčů, ale po něm mohli fotbalisté Havířova jásat. Na startu jarní části divize F porazili v neděli doma rezervu druholigové Opavy 2:0 a sesadili ji z čela tabulky.

Fotbalisté Havířova v prvním jarním utkání divize F porazili rezervu druholigové Opavy 2:0. | Foto: MFK Havířov/Viktorie Mrázová

„Těsně před zápasem jsme museli udělat dvě nepříjemné nucené změny, se kterými jsme nepočítali. Byl jsem zvědavý, jestli to na kluky nějak dolehne a nezanechá to na nich třeba nějaké stopy, ale oni se s tím popasovali přímo skvěle. Porazili první tým divize, který byl ještě posílen o hráče z jejich áčka,“ radoval se trenér Miroslav Matušovič z tříbodového vykročení do druhé části soutěže.

Indiáni přezimovali na jedenácté příčce tabulky, jejich soupeř v čele. Opavu v neděli zaskočili už v 5. minutě gólem záložníka Pierlaka, jedné ze dvou čerstvých zimních posil Havířova z Polska. Hosté měli do přestávky šanci jednu, ale Veselý brankáře Přibyla nepřekonal.

Po přestávce za nesportovní chování viděl v 65. minutě červenou kartu Vrána a Opava dohrávala duel v deseti. Její devastaci pak dokonal střídající Kisiala gólem v 78. minutě.

„Kluci si za svoji bojovnost a nasazení tohle vítězství jednoznačně zasloužili. Zápas odehráli srdíčkem a nechali na hřišti doslova duši, což je úplně nejvíc,“ chválil trenér celý tým.

Havířov se po výhře 2:0 posunul v tabulce na 10. místo. V dalším kole hraje v sobotu 25. března na hřišti poslední Břidličné. „Fotbal je nádherná hra, kterou všichni milujeme. Na světě jsou ale mnohem důležitější věci, které je třeba brát v potaz. Dnešní vítězství věnujeme našemu kamarádovi Krystianu Majerczykovi a celé jeho rodině. Jsme s vámi,” vzkázal Miroslav Matušovič brankářské opoře Indiánů.

Divize F - 14. kolo:

MFK Havířov - SFC Opava B 2:0 (1:0)

Branky: 5. Pierlak, 78. Kisiala. Rozhodčí: Zapletal - Novák, Mankovecký. ŽK: Ciku, Pierlak, Přibyl - Macháček. ČK: 65. Vrána (Opava B). Diváci: 285.

Havířov: Přibyl - Kisza, Skoupý, Michalčák - Heller, Podešva, Ciku (85. Hamrozi), Wojnar, Pierlak (85. Velčovský) - Piękoś (83. Michalek), Míra (70. Kisiala). Trenér: Miroslav Matušovič.