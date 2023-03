/FOTOGALERIE/ Start druhé části divize F mají fantastický, ze dvou utkání vytěžili havířovští fotbalisté plný počet šesti bodů. Před týdnem sestřelili doma z čela tabulky rezervu druholigové Opavy (2:0) a v 15. kole nepodcenili ani poslední Břidličnou. Na jejím hřišti v sobotu vyhráli 4:2.

Zápas 15. kola fotbalové divize F Břidličná - Havířov 2:4. | Foto: MFK Havířov/Viktorie Mrázová

„I když jsme vyhráli, tak se vítězství nerodilo úplně jednoduše, jak se může na první pohled zdát. Jsem přesvědčený, že v soutěži už není slabého soupeře a je úplně jedno, kdo se kde nachází v tabulce,“ uvedl kouč Havířova Miroslav Matušovič.

Na toto nebezpečí hráče upozorňoval celý týden. Co jim říkal? „Ať samozřejmě věří ve své schopnosti, ale zároveň mají respekt k soupeři, protože samo to jednoduše nepůjde. Kluci to pochopili a až na pár situací udrželi celý zápas koncentraci, což byl klíč k úspěchu,“ spokojeně konstatoval trenér Indiánů.

O první gól do sítě domácích se postaral Wojnar proměněným pokutovým kopem, další dva ještě do přestávky přidala polská posila Pierlak. A po ní na konečný výsledek 4:2 upravil přesnou trefou Kisza.

„Hráči po většinu času dobře plnili taktické pokyny, které jsme si řekli, ať už se jednalo o ofenzivní nebo defenzivní činnost. Odměnou za to nám jsou tři body,“ radoval se Miroslav Matušovič ze druhého vítězství na jaře a celkově čtvrtého v této sezoně.

„Teď už se moc těšíme na další domácí zápas, kde nás čeká derby s Bohumínem. Věřím, že si naši fanoušci najdou cestu na stadion a přijdou nás podpořit v co největším počtu,” přál by si kouč Indiánů mít v okresním derby dvanáctého hráče v neděli na tribuně.

Divize F - 15. kolo:

TJ Břidličná - MFK Havířov 2:4 (1:3)

Branky: 43. a 65. Kutty - 23. a, 45. Pierlak, 22. z pen. Wojnar, 62. Kisza. Rozhodčí: Páral - Řezníček, Šimoník. ŽK: Bala - Wojnar, Michalčák. Diváci: 100.

Havířov: Přibyl - Kisza, Skoupý, Michalčák - Heller (88. Velčovský), Podešva, Ciku (88. Kaniok), Wojnar (84. Hamrozi), Pierlak - Piękoś, Kisiala (70. Michalek). Trenér: Miroslav Matušovič.