/FOTOGALERIE/ Tohle nebyl jejich den! Před týdnem vyhráli v Bruntále 4:2, ale doma fotbalisté Havířova body v neděli nezískali. V zápase 21. kola divize F podlehli v Prostřední Suché nebezpečnému Valašskému Meziříčí 0:1, když střelu hostů v 68. minutě tečoval brankář Majerczyk.

Zápas 21. kola divize F MFK Havířov - Valašské Meziříčí 0:1. | Foto: se souhlasem Pavla Hrdličky

„Chtěli jsme potvrdit venkovní výhry a potěšit fanoušky také u nás doma, ale bohužel se nám to nepovedlo. Kluci nehráli špatně, ale pokud nedáme gól, nemůžeme pomýšlet na výhru,” zklamaně hodnotil duel trenér havířovských Indiánů Miroslav Matušovič. „Šance jsme měli, trefili i tyč, ale dnes jsme nebyli produktivní a proto jsme prohráli,” dodal zkušený kouč.

Jestřáby dělila vteřina od výhry s Jakubčovicemi, po dvou hrubkách jim zbyl bod

Zároveň upozornil na sílu hostů. „Soupeř byl v obranné činnosti kompaktní, nebylo úplně jednoduché se tam dostat. Navíc byl extrémné nebezpečný v brejkových i standardních situacích a z jedné takové nás potrestal,” vrátil se k jedinému gólu celého utkání v 68. minutě. „Kluci opravdu chtěli, byli silní v držení míče, předváděli i spoustu krásných kombinací, ale prostě jim to tam dnes nespadlo,” konstatoval Miroslav Matušovič.

„Zatím to vypadá, že je pro nás výhodnější hrát venku, protože tam jsme stoprocentní,” připomenul, že všechny tři jarní duely u soupeřů Indiáni zatím vyhráli, doma uspěli dvakrát a třikrát prohráli. „Věřím, že to hned v dalším zápase změníme a vyhrajeme i doma,” přál by si Miroslav Matušovič změnu. V příštím kole hraje Havířov v sobotu 13. května v Novém Jičíně, v Prostřední Suché nastoupí až v neděli 21. května proti Frenštátu.

Místo fotbalu ragby. Jsme rádi, že jsme v Heřmanicích přežili, řekl kouč Těšína

Divize F – 21. kolo:

MFK Havířov – Valašské Meziříčí 0:1 (0:0)

Branka: 68. vlastní Majerczyk. Rozhodčí: Drozdy - Vlk, Půček. ŽK: Kocemba – Veselý, Pobořil, Němec. Diváci: 260.

Havířov: Majerczyk – Podešva, Skoupý (67. Michalčák), Kusza – Heller, Wojnar, Ciku, Kocemba, Pierlak (83. Streit) – Piekoš (79. Kisiala), Míra (79. Michalek). Trenér: Miroslav Matušovič.