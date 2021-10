Souboj dvou týmů ze dna divizní tabulky vyšel lépe fotbalistům Dětmarovic. Předposlední tým ve 12. kole vyhrál v sobotu na hřišti posledních Heřmanic 1:0. Střelcem jediné branky utkání byl v 83. minutě Elvist Ciku.

„Za jeden gól jsme rádi, ale spokojený bych byl, kdybychom dali třeba dva navíc. Z mého pohledu jsme byli od 1. minuty lepší tým, soupeře jsme do žádné šance nepustili a sami měli tři čtyři tutovky, ale bohužel jsme je neproměnili,“ vrátil se k průběhu zápasu Josef Jadrný, trenér Dětmarovic. Ve druhém poločase měl obrovskou střleckou příležitost Jan Staško. „Dlouho jsem neviděl takovou ránu, která se od tyčky odrazila do druhé tyčky. Naštstí dvě minuty na to jsme dali vítězný gól,“ oddechl si Jadrný.