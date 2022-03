Trenér Matušovič je spokojený. Havířov jde do jara s pokorou a sedmi posilami

Kádr mužstva se přes zimu příliš nezměnil, odešel jen Lukáš Ptáček do Dětmarovic. Dvě velké posily ale Bohumín získal. Záložník Jakub Malý působil v Petřkovicích a Frenštátě, zkušenosti má v dresu ostravského Baníku i z druhé ligy. „Je gólový, dodává do naší hry něco, co nám chybělo. Znám ho z Petřkovic a vím, co od něj čekat,“ ocenil kouč posílení útoku.

Novou tváří v celku Bosporu se stal i stoper Ondřej Kubík. Přišel z týmu Dolního Benešova, který se na jaře odhlásil z MSFL. „I přes mládí se baníkovský odchovanec nebojí hrát konstruktivně, což se do nového systému hodí,“ prozradil Martin Špička, že do jarní části divize by Bohumín chtěl vpředu vlétnout s rozestavením tří obránců a dvou útočníků.

„Myslím si, že jsme na jarní část soutěže připraveni dobře. Hodně jsme pracovali na tom, abychom dávali víc gólů, protože to byl náš podzimní problém. V generálce proti karvinské rezervě jsme sice své šance zahazovali, ale věřím, že půjdeme nahoru výkonnostně i tabulkou,“ prozradil trenér Martin Špička na webu bohumínského klubu.