I proto Indiáni ze třinácti utkání vyhráli na podzim jen jedno a čtyřikrát remizovali. Se sedmi body a nelichotivým skóre 15:35 skončili na předposlední příčce.

Posily ulovil Havířov doma i v cizině. Z SK Dětmarovice přišli brankář Krystian Jozef Majerczyk i záložníci Elvist Ciku a Derrick Ediyaa Mensah, z FC Vratimov obránce Petr Michalčák, z SC Smilovice záložníci Lukáš Míra a Adam Michalek, z polského LKS Jawiszowice záložník Daniel Jacek Kocemba.

„Přišel přerod týmu. Pevně věřím, že je dobře poskládaný, namixovali jsme ho z hráčů, kteří mají zkušenosti z druhé i první ligy, a mladých perspektivních kluků z Česka i Polska. Myslím, že žádná bariéra mezi nimi není, už se to projevilo v přípravných zápasech a také v šatně cítím nový náboj. Teď uvidíme, jak nám to půjde v sezoně,“ usmál se zkušený kouč, který se v klubu vedle mužů věnuje i devítiletým Žralokům.

Přípravu zahájili Indiáni 10. ledna, sehráli v ní devět zápasů a sedm z nich vyhráli. „To není tak důležité, byla to příprava a v ní se spousta věcí zkouší. Máme sedm nových hráčů a chvíli trvá, aby si na sebe zvykli,“ vysvětlil trenér Matušovič s tím, že žádná z posil není v klubu na hostování. „Věříme, že jsme je vybrali tak, abychom s nimi mohli počítat do budoucna,“ poznamenal trenér.

S tím, že by sám sebe poslal do utkání, nepočítá. „Nevím, co by se muselo stát, abych šel na hřiště. Jedině nějaké zranění,“ konstatoval bývalý ligový fotbalista Baníku Ostrava a pražšké Sparty. „Do jara jdeme pokorně, prvotní úkol je zachránit soutěž. Víme, že to nebude jednoduché, ale na druhou stranu si musíme také trošku věřit. Přece jsme neposilovali proto, aby to tak nebylo,“ konstatoval Miroslav Matušovič.

O první mistrovské body bude Havířov bojovat v neděli od 15 hodin pod Radhoštěm na hřišti šestého Frenštátu.