„Nebylo to vůbec lehké, začali jsme odznovu a nějakým způsobem se podařilo, abychom mohli nastoupit do jarní části,“ vysvětlil předseda klubu Martin Pasz, že z původního týmu zůstalo osm hráčů - Kula, Staško, Skoupý, Motyčka, Řápek, Valoch, Stawicki a Ligocký.

Dalších jedenáct získali během zimní pauzy. „V současné době máme v kádru dva Poláky, zbytek jsou Češi. Je namíchaný z mladých kluků, kteří chtějí hrát vyšší soutěže, i z těch, kteří je hráli a už takové ambice nemají, chtějí se spíš ustálit,“ prozradil předseda SK Dětmarovice.

Novými tvářemi jsou Rozsypal (Fulnek), Vančo (Hlubina), Šlesar, Sedlák, Balhar (všichni Bílovec), Edr (MFK Karviná), Trombik (Jastrebie/Pol.), Holec, Ptáček (oba Baník Ostrava), Stankovič (Rakousko) a Koňařík (Dolní Benešov). „Úplně spokojený s kádrem nejsem, ale nic lepšího jsme v zimní pauze vymyslet nemohli, volní hráči na trhu nejsou,“ dodal.

Tým povede do jarních bojů trenér Vít Raszyk. „Vyselektoval se z karvinských mládežnických družstev a pak působil napříč republikou v různých i druholigových oddílech,“ představil nového kouče. Na lavičce nahradil Josefa Jadrného, který koncem roku na vlastní žádost skončil.

Na podzim se Dětmarovicím moc nedařilo, za tři výhry a jednu remízu nasbíraly 10 bodů a v tabulce přezimovaly na 12. místě. Jarní úkol je jasný - udržet se v soutěži. „Jsme realisté a momentálně nemáme vyšší cíle. Chceme zůstat na třetím místě odspodu, případně to třeba o jeden dva fleky navýšit,“ uvedl předseda klubu.

„V konkurenci měst, hlavně okresních, a béčkových týmů, je pro nás, jako vesnici, divize asi nejvyšší cíl, který jsme mohli dosáhnout. Pokud se nezlepší finanční situace v klubu a taky situace s tréninkovými plochami, kde už obec začala něco plánovat, ale pořád to není v dohlednu, nemáme na to, abychom hráli vyšší soutěž,“ objasnil Martin Pasz potíže, s nimiž se v současné době potýkají.

Příprava na jaro byla koplikovaná, přesto nový tým zvládl i několik utkání. „Chtěli jsme jich hrát víc, ale nedovolily nám to změny v kádru. Věříme, že jsme připravení na to, abychom do divize nastoupili v dobré sestavě, avšak je třeba brát v potaz, že první zápas hrajeme v Polance a druhý doma s Karvinou B, takže úvodní dvě kola pro nás budou hodně složitá,“ konstatoval předseda SK Dětmarovice.