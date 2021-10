„Nehráli jsme špatně, ale nechtěli jsme nikoho brát z ligového mužstva, šanci dostali čtyři dorostenci. A mezi mužským a dorosteneckým fotbalem je velký rozdíl, propadali jsme hlavně v osobních soubojích,“ srovnal kouč rezervy karvinského ligového týmu Marek Bielan obě soutěže.

První gól inkasoval jeho mladý tým hned v 1. minutě. Postaral se o něj bývalý hráč Karviné Martin Limanovský. „Ve středu hřiště jsme propadli. Oba stopeři z dorostu to špatně vyznačili, Bílovec šel třikrát sám na bránu a pokaždé to byl gól,“ vrátil se Bielan k nepříznivému průběhu utkání. „Za stavu 0:3 jsme měli tři čisté tutovky. Rafiu Durosinmi obešel gólmana a dával do prázdné brány, jenže přestřelil. Další měl Kuča po přihrávce na pěti metrech, ale místo, aby to zasekl do brány, tak to střelil do gólmana. A předtím jsme měli ještě hlavičku. Bohužel, mladí kluci gól neumějí dát,“ mrzely karvinského trenéra tři zahozené šance.

„Do druhého poločasu jsme vyměnili mladé za hráče béčka a obraz hry se hned otočil. Hráli jsme pořád na jednu bránu, soupeř se dostal za půlku snad jednou. Měli jsme hodně šancí i tyčku a kluci si věřili, že to otočí. Bohužel, druhý gól jsme dali až 87. minutě a to už bylo pozdě,“ konstatoval Marek Bielan. „V zakončení, nebo předfinální fázi nám chybí kvalita. Kluky přesto musím pochválit, odehráli to nahoru - dolů. Jsou mladí, šikovní na míči, ale nemají zkušenosti a chybí jim klid v koncovce. Udělají tři hrubky a soupeř nás potrestá,“ vysvětlil kouč Karviné B.

Divize F - 11. kolo:

MFK Karviná B - FK Bílovec 2:4 (1:4)

Branky: 39. Kuča, 87. Cherevka - 1. a 16. Limanovský, 5. a 22. Střelec. Rozhodčí: Hovorka - Malimánek, Lukašík. ŽK: Brzóska, Buzek - Dybal, Černín, Dresler. Diváci: 100.

Karviná B: Ciupa - Hejda, Trček (46. Buzek), Dadak, Bielan - Kaňák (46. Brzóska), Kobza (46. Hrušovský) - Kuča, Ramadan (46. Kaczmarczyk), Římánek - Durosinmi (59. Cherevka). Trenér: Bielan.