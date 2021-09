Podobné to bylo i ve druhé půli. „Bylo vidět, že soupeř pomaličku odchází kondičně. Úplně jsme je přehrávali, za polovinu se snad dostali jednou. Bylo jen otázkou času, kolik jim dáme. Měli jsme tam osm devět vyložených šancí, takže to mohlo klidně skončit 13 nebo 14:0,“ konstatoval trenér MFK Karviná B.

V neděli na Bažantnici měl ale k dispozici šestnáct fotbalistů. „Museli jsme dobrat kluky z dorostu a pomoct nám přišli z áčka Matěj Jurásek s Vlasem Sinyavskiym, kteří přijeli včera v noci ze zápasu v Českých Budějovicích. Klobouk dolů, jak to zvládli, musím je pochválit za přístup a hru,“ potěšil Bielana jejich výkon.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.