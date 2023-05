/FOTOGALERIE/ Jarní neporazitelnost na domácím trávníku udrželi fotbalisté rezervy druholigové Karviné i ve 20. kole divize F. V nedělním zápase porazili Krnov 2:1 a oplatili mu tak prohru ze 7. kola v září na jeho hřišti (0:1). Domácí v 79. minutě oslabilo vyloučení Rezka za faul, o zisku tří bodů rozhodl pět minut před koncem Brazilec Vincius.

Karviná B - Krnov 2:1. | Foto: Jan Holouš

„Výhra v deseti hráčích byla strašně vydřená,“ přiznal kouč karvinských mladíků Marek Bielan po čtvrtém vítězství na jaře a jedenáctém v celé sezoně.

Po trefě Brzósky jeho tým od 14. minuty vedl. „Vstřelili jsme rychlý gól a kluci si možná začali myslet, že to bude jednoduché. Jenže Krnov je dobré mužstvo, a to ukázal. Navíc po naší hrubě chybě vyrovnal, což jsme nechtěli,“ okomentoval stav 1:1, za kterého šla obě mužstva do šaten.

„V kabině jsme si řekli, že po změně stran musíme hru zrychlit a zpřesnit. To se nám však bohužel nedařilo. Měli jsme pár slušných akcí, mohli jsme asi kopat penaltu. Ale soupeř měl také ve druhé půli asi dvě šance,“ vrátil se Marek Bielan k průběhu nedělního zápasu s tím, že by mu asi víc slušela remíza.

Od 79. minuty po červené kartě za nesportovní chování domácí tým oslabil. „I v deseti po vyloučení Rezka jsme šli víc za vítězstvím. To se nakonec podařilo, mladý Vinicius je prostě gólový a za gólem si jde,“ ocenil trenér Karviné trefu brazilského dorostence, který před týdnem přispěl dvěma brankami k výhře v Havířově (3:0).

Divize F – 20. kolo:

MFK Karviná B – FK Krnov 2:1 (1:1)

Branky: 14. Brzóska, 85. Vinicius - 28. Swiech. Rozhodčí: Krupa - Ganaj, Broskevič. ŽK: Jurčák, Rezek, Kokovas, Motyčka – Tilkeridis. ČK: 79. Rezek (Karviná B). Diváci: 150.

Karviná B: Mrózek - Brzóska (80. Jurga), Trček, Jurčák, Bielan - Kokovas, Motyčka - Mihalík (72. Clement), Molitorisz, Rezek - Boateng (69. Vinicius). Trenér: Marek Bielan.