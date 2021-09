„Mirek hrál velmi dobře, klobouk dolů před ním. Dřel a odmakal to, běhal tam, skluzoval, jezdil po zadku a hecoval kluky,“ pochválil trenér Karviné B Marek Bielan hrajícího kouče soupeře.

„Jsem trenér, který se na hřiště moc necpe, ale dnes to nahrálo tomu, že jsem tam šel a samozřejmě jsem chtěl být příkladem. Snažil jsem se nechat tam své maximum tak, jak jsem naučený, a je jedno, jestli je mi dvacet nebo čtyřicet let. S kluky jsme bojovali a dřeli, bohužel to nestačilo na lepší výsledek nebo nějaké body,“ mrzela havířovského Miroslava Matušoviče třetí porážka v sezoně.

„Možná nám trochu schází i štěstí, protože dnes jsme prohrávali 1:2 a měli tam standardní situaci, kterou jsem kopl do břevna. Možná se to dalo dorazit,“ litoval Matušovič nevyužité šance na srovnání skóre.

„Vyhráli jsme, ale jinak to byl děs a hrůza. Na podmáčeném hřišti to byl jenom boj a špatný fotbal. Náš výkon nebyl moc dobrý, lepší zápasy jsme i přes porážky hráli ve Frýdlantě i Novém Jičíně,“ radoval se karvinský Bielan pouze ze zisku tří nedělních bodů.

„Havířov sice neměl nějaké velké gólovky, ale byl fotbalovější a ve druhém poločase na baloně silnější. Dobře začal, ve 27. minutě snížil na 1:2 a pak to začalo být peklo. To, jak někteří hráči i funkcionáři začali řvát a nadávat rozhodčímu, nemělo s fotbalem nic společného, styděl jsem se i já v té ‚boudě‘,“ konstatoval Bielan s tím, že soupeřova „taktika“ jeho tým rozhodila. „Naši mladí kluci z toho byli vyjukaní a nevěděli, co dělat,“ prozradil karvinský kouč.

Karviná po střeleckém dni s Dětmarovicemi (10:2) slavila druhé vítězství, Havířov má na kontě jen bod za remízu ve Frenštátě (3:3). „Chápu, že se fotbal hraje na výsledek a o body, kterých nemáme tolik, kolik bychom chtěli, přesto za dnešní zápas nemám klukům co vytknout. Předvedli dobrý a bojovný výkon, na hřišti nechali vše. To, že skončil prohrou, nás mrzí, ale je to základ do dalších zápasů, které nás čekají,“ dodal Matušovič.

Na začátku sezony mu kvůli zraněním i karetním trestům vypadlo pět hráčů, v Karviné jich měl na soupisce sedmnáct. „Z toho byli v základní sestavě dva dorostenci a další tři na lavičce. Na to se ale nebudu vymlouvat a nechci ani veřejně mluvit o tom, jaké věci nás potkaly a s čím se potýkáme, to musí zůstat v šatně. Zažili jsme i větší krize a před námi je dvaadvacet zápasů, není třeba dělat předčasné závěry, budeme bojovat dál,“ dodal hrající kouč Havířova.

Divize F - 5. kolo:

Karviná B - Havířov 3:1 (2:1)

Branky: 9. Jurásek z pen., 13. Římanek, 89. Hrušovský - 27. Streit.

Rozhodčí: Dedek - Šafrán, Dudek. ŽK: Hrušovský - Wojnar, Matušovič, Heller, Malcharek, Zupko. Diváci: 250.