/FOTOGALERIE/ Všechno štěstí si zřejmě vybrali před týdnem v Rýmařově, kde fotbalisté karvinského „béčka“ rozhodli o výhře 1:0 sedm minut před koncem utkání. V 17. kole divize F také sahali po vítězství, v Ostravě vedli nad Hlubinou 1:0, jenže o dva body přišli ve třetí minutě nastavení a sobotní zápas skončil remízou 1:1.

Zápas březnového 15. kola divize F FK SK Polanka nad Odrou - MFK Karviná B 1:0. | Foto: FK SK Polanka nad Odrou

„Mrzí mě jen konečný výsledek. Hra i nasazení všech hráčů bylo v pořádku, nikomu nemůžu nic vytknout,“ řekl po duelu Marek Bielan, kouč rezervy druholigové Karviné. „Odehráli jsme výborný zápas, možná nejlepší venkovní. Pochvala všem hráčům, speciálně ale Dominiku Žákovi – tak by měl vypadat výkon hráče A-týmu,“ dodal.

Baník sahal na bod, pak padl s Lovci v rozstřelu. Co řekl trenér? Podívejte se

„Začali jsme výborně, vzápětí jsme si vytvořili tutovku a pak ještě jednu slušnou šanci, která však postrádala lepší řešení. Hrozili jsme po levé straně několika kvalitními centry, ale finální fáze nebyla z naší strany optimální. Až s blížícím se koncem poločasu jsme si konečně pomohli standardní situací a Juraj Teplan nás poslal do zaslouženého vedení,“ vrátil se Marek Bielan k úvodnímu gólu zápasu.

Černá kaňka na fotbale ve Stonavě. Proč musela přijet na hřiště sanitka?

Padl ve 38. minutě po rohovém kopu. „Hru ve druhé půli jsme bez problémů kontrolovali. Nějaké velké šance jsme už neměli, pouze dva až tři slušné brejky a jedno nastřelené břevno. Domácí začali hrát vabank, vsadili vše na jednu kartu a začali nakopávat. V nastaveném čase jsme udělali chybu, kdy nám odskočil balon do autu. Z autového vhazování jsme faulovali a po nákopu do šestnáctky a zákroku spolehlivého Ciupy doklepli domácí míč do brány,“ popsal trenér Karviné inkasovanou branku Tomka, která rozhodla o dělbě bodů.

Karvinští Sokoli rekordně proletěli do semifinále přes Třebíč. Zlomí prokletí?

Divize F - 17. kolo:

Unie Hlubina - MFK Karviná B 1:1 (0:1)

Branky: 90+3. Tomek - 38. Teplan. Rozhodčí: Wawrzyk - Godfryd, Jurajda. ŽK: Krčmařík, Dawid - Ayaosi, Bielan. Diváci: 220.

Karviná B: Ciupa - Fukala, Teplan, Jurčák, Antovski - Žák, Motyčka - Brzóska (78. Clement), Ayaosi (53. Molitorisz), Bielan (90+2. Kokovas) - Adeleke (53. Goj). Trenér: Marek Bielan.