„Dostali jsme ukázkovou lekci z produktivity. Do čeho soupeř kopl, to skončilo v bráně a my naopak nedali vůbec nic,“ zklamaně hodnotil sobotní duel na facebooku klubu havířovský trenér Miroslav Matušovič.

„Do zápasu jsme vstoupili hodně aktivně. Měli jsme šance a dali dva góly. Jenomže poté jsme se nepochopitelně stáhli. Havířov toho chtěl využít, ale na druhou stranu do žádné vyložené šance se nedostal,“ hodnotil ,první poločas novojičínský stoper Vojtěch Heiník.

Hned po přestávce zvýšil na 3:0 domácí Petr Hurta. „Jenže pak jsme opět přestali být aktivní a Havířov toho využil. Naštěstí další branku už nepřidal. My jsme naopak dokázali potrestat soupeřovy chyby v defenzivě. Těch bylo opravdu dost,“ podotkl Heiník.

„I když si v šatně řekneme, co dělat nemůžeme, je až neuvěřitelné, co pak dokážeme vymyslet na hřišti,“ nevěřícně kroutil hlavou Matušovič. „A nejhorší je, že jednou to udělá ten, další zápas jiný hráč a takhle se to střídá,“ dodal havířovský kouč.

„Děláme neuvěřitelně dětinské chyby, ať už individuálně na míči nebo i taktické, které se na téhle úrovni dělat nemůžou, protože za ně vždy tvrdě zaplatíte. A nikoho neomlouvá věk ani nezkušenost. Každý si musí uvědomit, že jsme ve čtvrté nejvyšší soutěži mužů a o to více se na vše koncentrovat,“ upozornil Matušovič.

V dalším kole jede Havířov do Velkých Hoštic, kde se v neděli utká se Slezským FC Opava B. „Prohráli jsme ostudným výsledkem, je potřeba si to uvědomit a příště neopakovat,“ rád by Matušovic viděl na kontě druhé vítězství.

Divize F - 9. kolo:

Nový Jičín - MFK Havířov 6:1 (2:0)

Branky: 8. a 57. D. Nieslanik, 47. a 60. Hurta, 15. Staněk, 65. Knedla - 53. Wojnar. Rozhodčí: Laštuvka - Kulička, Matějek. ŽK: Staněk, Mrkvička - Kisza. Diváci: 95.

Havířov: Kroužek - Podešva, Malcharek, Kisza, Velčovský - Skoupý, Zupko, Wojnar - Streit (33. Bagar), Zbavitel (68. Bajzath), Heller. Trenér: Matušovič.