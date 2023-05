/FOTOGALERIE/ Na hřišti soupeře nastoupili na jaře počtvrté a opět získali tři body. Fotbalisté Havířova v sobotním zápase 22. kole divize F vyhráli 4:1 v Novém Jičíně, který je v tabulce nad nimi. Úspěšnými střelci byli dvakrát Adam Michalek, jednou Miroslav Hamrozi a Tomáš Wojnar.

Zápas 22. kola divize F FK Nový Jičín - MFK Havířov 1:4. | Foto: MFK Havířov/Viktorie Mrázová

„Zápas pro nás nezačal dobře, protože se nám hned v úvodu zranil hráč a tím se všechny předzápasové plány zkomplikovaly,” vrátil se trenér Havířova Miroslav Matušovič k vynucenému střídání Michalčáka ve 12. minutě. „Od tohoto momentu jsme museli nuceně improvizovat a zkusit úplně nové složení, ve kterém jsme ještě nikdy nehráli. Na naší hře to bylo poznat,” konstatoval kouč.

Nebezpečný Benešov ztroskotal na obranném valu Těšína. Kdo vychytal nulu?

Přesto první gól padl ve 13. minutě do domácí svatyně zásluhou Hamroziho. Nový Jičín sice srovnal, ale těsně před odchodem do šaten vrátil Indiánům vedení Wojnar.

„V poločase jsme změnili způsob hry i rozestavení. Kluci tento tah pochopili a po zbytek utkání do puntíku dodrželi to, co jsme si řekli. Hráli jsme účelně, a na rozdíl od domácího utkání, byli i efektivní. Proto jsme vyhráli,” radoval se Miroslav Matušovič ze zisku tří bodů.

FOTO: Bodová šňůřa Orlové pokračuje, doma rozebrala i nebezpečný Brušperk

Ke dvěma vítězstvím v první části soutěže přidali Indiáni na jaře dalších šest. „I soupeř měl šance, ale my jsme byli hladovější po úspěchu, a pokud dáte venku čtyři góly, tak to nemůže být nezasloužené, navíc je máme rozprostřené do celého týmu,” upozornil kouč Havířova, že tentokrát se o ně podělili tři střelci.

„Svědčí to o tom, že tým je skvělý a hlavně charakterově zdravý. Ať už je hráč v základní sestavě nebo jde do hry jako střídající, vždy tam každý nechá obsolutně vše a rve se jeden za druhého. Takhle se chová velký tým a já i s realizákem si užíváme, že takový máme,” hrdě prohlásil Miroslav Matušovič.

OBRAZEM: O krok blíž k lize. Hrdinou Karviné je Akinyemi, Dukle dal hattrick

Divize F – 22. kolo:

FK Nový Jičín – MFK Havířov 1:4 (1:2)

Branky: 21. Kocián - 64. a 74. Michalek, 13. Hamrozi, 45+1. Wojnar. Rozhodčí: Habermann - Trigas, Písečný. ŽK: Nippert, Jež, Nieslanik, Gaži – Kisza. Diváci: 96.

MFK Havířov: Přibyl - Podešva, Michalčák (12. Michalek), Kisza - Heller, Wojnar (84. Velčovský), Ciku (84. Kisiala), Kocemba, Streit - Piękoś, Hamrozi (78. Kaniok). Trenér: Miroslav Matušovič.