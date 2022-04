„Když se někdo podívá jaké góly dáváme my a naopak jaké dostáváme, tak zjistí, že naše prohry jsou opravdu zcela zbytečné. O to víc mě to štve, protože na to hráče neustále upozorňuji,“ dodal havířovský trenér s tím, že na hřišti nebylo znát, že s lídrem divize bojuje tým ze dna tabulky.

Ze tří bodů zbyl jeden. Rezerva Karviné zahodila tutovky a přišla i o brankáře

„Myslím si, že to od nás herně nebylo špatné a soupeře jsme i překvapili. Fotbal je ale také o detailech i chybách, a pokud si necháme vždy takhle lehce nafackovat, nemůžeme pomýšlet na body. Pokud si všichni hráči uvědomí, že se nikdy nevyplatí ani na vteřinu zaváhat v koncentraci, budou se soustředit na každý detail i mikrosituaci a přenesou to do zápasu, budeme úplně někde jinde,“ ukázal Miroslav Matušovič recept na zisk dalších bodů, potřebných k záchraně.

„Dnes šlo zase vidět, že náš výkon každým zápasem roste a herně jsme na tom dobře. I když jsme prohráli, vidím tam i spoustu pozitivních věcí a z toho budu vycházet. Věřím hráčům, že se v dalších zápasech už konečně vyvarují těch zcela zbytečných chyb a začneme vyhrávat,“ konstatoval kouč dvanáctého týmu tabulky.

Dětmarovice nasadily i nigerijskou posilu z Ukrajiny. Bod z Vítkovic ale namají

Divize F - 17. kolo:

Polanka - MFK Havířov 3:2 (2:1)

Branky: 8. a 81. Musila, 44. Tížek - 25. Wojnar, 65. Míra. Rozhodčí: Kostelník - Fryč, Bebenek. ŽK: Fischer, Leibl - Wojnar, Matušovič (trenér), Ondráš (ved. mužstva), Heller, Skoupý, Michalek. Diváci: 103.

Havířov: Majerczyk - Malcharek, Michalčák, Skoupý - Michalek, Kocemba (59. Streit), Mensah, Podešva (59. Míra), Heller (88. Kisza - Wojnar, Ciku. Trenér: Miroslav Matušovič.