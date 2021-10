Faforita se nelekli! Mladá rezerva ligové Karviné ve 12. kole fotbalové divize F vyhrála na hřišti favorizované Polanky 3:2, když všechny tři góly nedělního zápasu dala v prvním poločase.

Fotbalisté MFK Karviná B vyhráli ve 12. kole divize F na hřišti Polanky 3:2. | Foto: MFK Karviná

„Viděli jsme Polanku hrát s Opavou, tak jsme si řekli, co by na ni mohlo platit. Vyzkoušeli jsme to a v prvním poločase to neskutečně platilo,“ radoval se trenér Karivné B Marek Bielan ze zisku tří bodů po pátém vítězství v této sezoně. „Tentokrát jsme soupeře nějak vysoko nenapadali, spíš jsme hráli ze středního bloku a vyráželi do rychlých brejků. To nám vycházelo, dali jsme tři góly,“ prozradil kouč karvinského „béčka“.