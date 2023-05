/FOTOGALERIE/ Fotbalová rezerva druholigové Karviné na jaře válí! Ve 23. kole divize F vyhrála v sobotu na hřišti nebezpečného Valašského Meziříčí 3:0. Bodovou šňůru karvinští mladíci prodloužili na osm zápasů, zvítězili popáté v řadě za sebou a drží se v čele tabulky.

Zápas 23. kola divize F Valašské Meziříčí - MFK Karviná B 0:3. | Foto: MFK Karviná

„Ze soupeře jsme měli velký respekt, jsou to urostlí chasníci z hor, kteří umí přitvrdit,“ přiznal kouč MFK Karviná B Marek Bielan.

„Musím říct, že kluci k tomu přistoupili fantasticky, domácí měli snad jednu velkou šanci v prvním poločase po rohu, ale nedovolili jsme jim vystřelit. A ve druhé půli až za stavu 3:0 asi v 88. minutě, kdy už jsme trošičku polevili. Jinak jsme je nepustili do hry ani na míč. Dnes to mohlo skončit klidně 6 nebo 7:1, měli jsme dalších pět tutovek,“ okomentoval trenér Slezanů dění na hřišti.

Kam za fotbalem v okrese: Slavia v Karviné, bitva ve Stonavě, oslavy v Těrlicku

Výsledkem bylo čtrnácté vítězství v sezoně. „Dobře jsme potrénovali, udělala se parta kluků, kteří za tím jdou a chtějí něco dokázat. Cíl jsme si vytýčili a zatím se daří výsledkově i herně," vrátil se Marek Bielan k úspěšnému jarnímu tažení soutěží. „Kluci z A-mužstva nepřichází do béčka za trest, ale jdou se rvát, tím strhnou další. Všichni táhnou za jeden provaz, baví je to a padá nám to tam,“ pochvaloval si Marek Bielan atmosféru v týmu.

V tabulce divize F je karvinská rezerva první, na kontě má 47 bodů, z nichž 23 vybojovala na jaře. Dohrát zbývá ještě tři kola. „Víme, že poslední krok je nejtěžší, ale věřím, že to kluci zvládnou až do konce,“ připomenul trenér, že cílem je dojít do MSFL. „Doma máme Břidličnou, jedeme do Nového Jičína a pak doma s Bohumínem,“ vyjmenoval nadcházející soupeře. „Doufám, že se na vlně udržíme a dokážeme to,“ přál by si Marek Bielan slavit 11. června s týmem postup o soutěž výš.

VIDEO: Karviná neslaví. Baník čeká boj v Plzni, Solák je zraněný po faulu

Divize F – 23. kolo:

TJ Valašské Meziříčí – MFK Karviná B 0:3 (0:2)

Branky: 24. Motyčka, 45. Vrba, 82. Boateng. Rozhodčí: Čampišová - Ehrenberger, Brázdil. ŽK: Jurčák, Clement (oba Karviná). Diváci: 86.

Karviná B: Mrózek - Brzóska, Trček, Jurčák, Bielan (82. Jurga) - Kokovas, Motyčka - Vrba (55. Clement), Boateng (82. Marych), Molitorisz (72. Fukala) - Vinicius (72. Nnoruka). Trenér: Marek Bielan.