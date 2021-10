„Máme nemocné kluky. Kdyby nás bylo jedenáct, tak bychom tam jeli i bez náhradníků. Sešlo se nás ale sedm, a to se hrát nedá,“ vysvětlil dětmarovický trenér Josef Jadrný.

„Bylo to postupně. Začalo to v úterý, kdy onemocněli dva hráči, další dva přibyli ve středu. Jsou s teplotami doma a čekáme, jak to všechno dopadne, plus máme dva hráče vyloučené,“ popsal kouč nečekané komplikace v týmu.

Klub chtěl sobotní zápas 10. kola odložit. „Ve čtvrtek jsme volali do Rýmařova a chtěli se předběžně domluvit nejdřív s klubem a pak se svazem, ale nedohodli jsme se s nimi. Soupeř s žádným termínem nesouhlasil, tím pádem to teď bude řešit svaz,“ konstatoval Jadrný.

V dalším kole by měly Dětmarovice nastoupit v sobotu doma proti Bohumínu. „Věřím, že hrát budeme. Někteří nemocní nebo zranění kluci by se do té doby snad mohli dát zdravotně dokupy, navíc nám odpadne jeden trest, což bude další hráč navíc,“ snaží se trenér i přes nepříznivou situaci zůstat optimistou.