BÍLOVEC – SFC OPAVA B 1:5 (1:0)

Branky: 11. Gajdošík - 54. a 74. Židek, 80. a 88. z pen. Vesely, 46. Latoň. Diváci: 265.

Jan Woznica (trenér Bílovce): „Naše špatné jarní rozpoložení má pokračování. V prvním poločase jsme s Opavou drželi krok, po přestávce se naše hra sesypala jako domeček z karet. V zimě jsme měli velké oči s tím, že bychom divizi chtěli vyhrát. Opět jsme nebyli kompletní, ale na to se vymlouvat nechci. Kdybychom dali na 2:0, možná by se utkání vyvíjelo jinak. Do čtyřicáté minuty jsme Opavu do žádných velkých šancí nepouštěli. Po přestávce jsme vůbec nezachytili tempo Opavy. Jasně nás přehrávala. My jsme pak poslali do hry dorostence, kteří měli v nohách dopolední zápas se Vsetínem. Mohli jsme prohrát i vyšším rozdílem.“

Zdeněk Partyš (trenér SFC Opava B): „První poločas nebyl z naší strany dobrý. Hráli jsme pomalu. Měli jsme sice balon více na kopačkách, ale bylo to o ničem. V poločasové přestávce jsme udělali pořádný vítr v kabině, a to zabralo. Druhá půle byl úplně o něčem jiném. Domácí hrozili pouze ze standardek, které dobře kopal Mozol. My jsme ale byli aktivnější a hlavně dávali góly. Výborný zápas odehrál Celta. Mohli jsme vyhrát i vyšším rozdílem. Wojatschke trefil brankovou konstrukci.“