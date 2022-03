První dal 10. října v domácím utkání proti SO Bruntál – za nepříznivého stavu 0:1 zařídil v 72. minutě konečnou remízu 1:1. „Bylo to se štěstím a hlavou,“ prozradil Alex Kisza s tím, že v prvním poločase se tehdy netrefil do prázdné branky.

V neděli byl autorem vítězného gólu Havířova ve Frenštátě pod Radhoštěm. Na hřiště přišel v 55. minutě a síť soupeře rozvlnil ve 3. minutě nastavení.

„Chtěl jsem dát gól, abych pomohl týmu a nakonec se poštěstilo,“ radoval se z výhry 1:0. „Balon jsem chtěl nahrát kámošovi, nějak se to nepovedlo a odrazil se ke mně. První myšlenka byla, že to vystřelím a buď dám do branky, nebo ne. Zavřel jsem oči, vystřelil a skončilo to gólem,“ popsal situaci mladý obránce.

„Kluci si potom ze mě dělali srandu, že jsem se ukopl, ale to mi nevadí,“ smál se odchovanec havířovského fotbalu.

Podívejte se: Havířov vyhrál na hřišti silného Frenštátu, ale přišel o dva hráče

„Hrál jsem ho odmalička, do klubu mě přivedl taťka. Kromě toho jsem na základní škole dělal i atletiku, ale měl jsem ji jako doplněk k fotbalu,“ vrátil ke svým sportovním začátkům. Přechod ze soutěží dorostu do mužské divize byl náročný. „Je to rychlejší i silovější, jakž takž jsem stíhal, možná mi trošku pomohla i příprava z atletiky,“ poznamenal.

Tatínek jeho fotbalovou dráhu dál sleduje. „V neděli byl zrovna v práci, tak jsem mu zavolal a taky si ze mě dělal srandu, protože těch gólů moc nedávám, ale byl rád,“ vylíčil další reakci na vítěznou trefu.

Fotbal studenta 3. ročníku obchodní akademie v Havířově baví a rád by se mu v budoucnu věnoval i na vyšší úrovni. „Mám takový menší sen v Česku – bydlím v Havířově, ale jsem z Ostravy, narodil jsem se kousek od stadionu ve Vítkovicích, tak si někdy zahrát za Baník,“ svěřil se.

Trenér Matušovič je spokojený. Havířov jde do jara s pokorou a sedmi posilami

Čím ho nejlepší slezský klub dostal? „Tradicí a fanoušky. Baník sleduju, a když mám čas, zajdu i na stadion,“ prozradil. Dobře ví, že cesta k jeho splnění bývá dlouhá a s mnoha překážkami. „Musím víc trénovat, aby si mě někdo všiml a mohl bych zabojovat o místo,“ konstatoval.

V hlavě má Alex Kisza i další velký fotbalový sen. „Zahrát si Ligu mistrů jako můj trenér. Snažit se budu, ale to se mi asi nepoštěstí,“ připomenul kouče havířovského týmu Miroslava Matušoviče.

Co by si od něj rád vzal? „Chtěl bych mít jeho fotbalové myšlení a přehled o hře, to by asi klidně stačilo. Je to fotbalová osobnost a hodně kvalitní trenér. Myslím, že se mám od něho hodně co učit, ale třeba se po jeho výchově něco splnit povede,“ dodal.