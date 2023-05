/FOTOGALERIE/ Proti Krnovu se fotbalistům Bohumína nedaří. Na podzim mu na jeho hřišti podlehli 1:3 a neuspěli ani ve 23. kole divize F doma. Nedělní utkání v Areálu Pavla Srnička prohráli 0:1. Nováček soutěže tím ukončil jejich bodovou šňůru, která trvala sedm zápasů v řadě za sebou.

Polanka - Bohumín (Divize F - 14. kolo, 19. 3. 2023). | Foto: FK SK Polanka nad Odrou

„Velké zklamání. Prospali jsme úvod, byli jsme za to potrestáni a už jsme se nedokázali zvednout,“ vrátil se trenér Bohumína Martin Špička k 7. minutě duelu, kdy krnovský Mráz přeloboval brankáře Jakuba Kodeše.

Šance měl i Bospor, ale Halaška ani Hanus neuspěli. Po pauze několikrát ostřelovali brankáře hostů Váňa, Mráz, Halaška, Hanus a Jan Kodeš, jenže skóre se nezměnilo. „Chyběla nám kvalita v zakončení,“ konstatoval bohumínský kouč.

Devět minut před koncem zápasu se naopak prosadil střídající krnovský Messias. Jeho branku ale rozhodčí neuznali, protože balon při centru opustil hřiště.

„Vyhrát jsme si prostě nezasloužili, a to se kouše těžko. Spláchli jsme to, co jsme si perně v minulých zápasech vybojovali,“ zklamaně přiznal kouč Martin Špička po sedmé porážce v sezoně.

Bohumín je v tabulce čtvrtý a v neděli 28. května nastoupí ve Velkých Hošticích proti druhé rezervě druholigové Opavy, od které ho tři kola před koncem soutěže dělí čtyři body.

Divize F – 23. kolo:

FK Bospor Bohumín – FK Krnov 0:1 (0:1)

Branky: 7. Mráz. Rozhodčí: Potiorek - Krupa, Dudek. ŽK: Václavíček, Palej, Neumann - Igbinoba, Macík, Tilkeridis, Santarius (trenér), Mráz, Šimeček (vedoucí), Hřivnáč. Diváci: 250.

Bohumín: Jakub Kodeš – Václavíček, Košťál, Malysz (46. Sporysz) – Neumann, Klejnot (46. Palej), Strojek, Hanus, Noga (68. Jan Kodeš) – Halaška (80. Príbela), Bloksch (68. Hutyra). Trenér: Martin Špička.