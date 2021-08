Čtvrtý zápas, čtvrtá porážka. Fotbalistům Dětmarovic se v této sezoně vůbec nedaří, bez bodu uzavírají tabulku divize F. Naposledy prohráli v sobotu na hřišti Frýdlantu nad Ostravicí 2:4.

Ani ve čtvrtém zápase nového ročníku divize F fotbalisté Dětmarovic na bod nedosáhli. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

„Dnes to ale až tak strašidelné nebylo,“ konstatoval po zápase dětmarovický kouč Josef Jadrný. „Za stavu 0:2 jsme snížili na 1:2. Pak domácí, kteří jsou na špici, dali na 3:1 a my odpověděli na 3:2. To, že jsme dostali na 4:2 v 95. minutě, kdy jsme hru úplně otevřeli a chtěli vyrovnat, už je úplně jiná věc,“ vrátil se k průběhu duelu. „Oproti předcházejícím zápasům jsme dnes hráli fotbal, ale pořád to nestačilo, abychom bodovali,“ posteskl si Josef Jadrný.