„Protože jsme jej – Filipa Racka- vůbec neznali, nevěděli jsme, jak vše bude probíhat. První týden byl v pohodě. V pondělí jsme si zahráli fotbálek, takový seznamovací, a pak už jsme začali i trochu běhat. V tomto počasí to není úplně ideální, takže se trochu potíme, ale to k tomu patří!“ usmívá se zkušený 37letý fotbalista Bohumína Václavíček.

Kapitán fotbalisté Bohumína Ondřej Václavíček. | Video: Břenek Martin

Jak se připravujete v těch vedrech? Máte nějaký recept na to?

Hlavně hodně pít, hodně hořčíku, abychom nebyli vyčerpaní.

Loni jste byli na čtvrtém místě v divizi F. Jaké budete mít nyní ambice, dají se odhadnout?

Vždy máme samozřejmě nejvyšší! Myslím si, že když budeme hrát do pátého místa, bude to dobré. Teď se kádr teprve rýsuje, přišlo hodně mladých kluků, takže si vše musí sednout. Je na to celkem krátký čas, ale myslím si, že v tom nebude problém. Chtěli bychom určitě hrát do pátého místa!

Jak jste spokojen se svými výkony a co byste chtěl předvést v příštím ročníku?

Své výkony nerad hodnotím. Jsem týmový hráč, takže se snažím podpořit mančaft, aby se dařilo všem. Abychom to odehráli jako tým. Teď v Bohumíně začínám pátou sezonu, takže jsem tady spokojený a zatím nehodlám končit. Doufám, že zdraví vydrží a že bude sezona úspěšná.