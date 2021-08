„Bylo to trošičku jiné, než minulý týden,“ s úsměvem připomenul karvinský trenér Marek Bielan těsnou prohru 1:2 ve Frýdlantě nad Ostravicí. „I tehdy jsme měli šance, ale dnes je kluci začali proměňovat,“ konstatoval s radostí.

„Nemám co hodnotit, béčko Karviné bylo jednoznačně lepší. Pro nás to byla taková škola. Špatně se mi o tom mluví, deset branek je opravdu hodně. Je to zklamání,“ sportovně ocenil kvalitu soupeře Josef Jadrný, trenér Dětmarovic.

Na takový brankostroj to ale nevypadalo, po 45 minutách hry vedla Karviná B 3:1. „Udělali jsme dvě hrubé chyby a soupeř za stavu 1:0 dal gól na 1:1. Měli jsme tam dalších čtyři pět šancí, ale ještě to nebylo ono, nějak nám to nevycházelo. V poločase jsme si něco řekli a i tím, že Dětmarovicím v tom vedru docházely síly, jsme tlak spíš stupňovali. Zjednodušili jsme to tím, že jsme jeli strašně rychle nahoru, oni od 60. minuty vůbec nestíhali, už to byla jednoznačná hra,“ vypíchl kouč Bielan důležitý moment duelu.

„Mladí kluci z Karviné celý zápas běhají víc než my. V tom šíleném počasí, asi nejhorším v posledních třech týdnech, to hrálo proti nám. Odešli jsme a mladí kluci soupeře nás převyšovali v rychlosti i ve všem ostatním, pak už to opravdu bylo jenom o tom skóre,“ smutně poznamenal trenér Jadrný.

„Do poločasu jsme hráli spíš tak trošku profesorsky. Naši mladí kluci jsou přitom rychlostní typy, a když to zjednoduší a dojde na hru za obranou, je to těžko bránitelné. V šatně jsme si řekli, jak by to mělo vypadat, a oni to začali plnit,“ prozradil trenér vítězů.

„Když nám to včera nevyšlo s áčkem proti Zlínu, jsme všichni rádi, že to teď bylo dobré. Před kluky musím smeknout, že v tom horku vydrželi skoro devadesát minut hrát nahoru, v tempu a napadat je,“ ocenil Marek Bielan výkon svého mladého týmu.

Karvinskou kanonádu v neděli dopoledne sledovalo 150 diváků. „Chodívá jich víc, ale tím, že bylo tak strašné vedro, asi šli raději k vodě. Nehrajeme na Kovoně ale na Bažantnici, kde je to otevřené a nemají se kam schovat do stínu. A možná to bylo i tím, že v sobotu šli lidé ze stadionu zklamaní a hodně našttvaní, na fotbal asi trochu zanevřeli. Doufejme, že je dostaneme zpátky, když byl tak dlouho půst,“ rád by Marek Bielan viděl v ochozech víc fanoušků.

Divize F - 3. kolo:

Karviná B - Dětmarovice 10:2 (3:1)

Branky: 21., 32. a 43. Jurásek, 72., 84. a 88. Římanek, 57. Křižák, 61. Svoboda, 78. Kaczmarczyk, 90. Kuča - 30. Stawicki, 85. Mensah.

Rozhodčí: Mankovecký - Zavřel, Jurajda. ŽK: Mensah, Jež (oba D.). Diváci: 150.