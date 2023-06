/FOTOGALERIE/ Poslední domácí zápas sezony jim podle představ nevyšel. Se svými fanoušky se fotbalisté Havířova v oslabené sestavě v Prostřední Suché rozloučili porážkou ve 25. kole divize F s Bílovcem 1:2. Střelcem jediného gólu Indiánů byl v 80. minutě střídající Marek Kožusznik.

Zápas 25. kola divize F MFK Havířov - FK Bílovec 1:2. | Foto: MFK Havířov/Viktorie Mrázová

„Myslel jsem si, že se na nás absence některých klíčových hráčů tolik neprojeví a poradíme si s tím, ale opak byl pravdou. Náš výkon nebyl takový, jaký bychom si představovali i v tomhle stavu, ve kterém teď momentálně jsme,“ zklamala trenéra Havířova Miroslava Matušoviče předvedená hra oslabeného týmu.

Hosté se dostali do vedení ve 30. minutě gólem Limanovského. „Bylo to mdlé, utrápené a s tím jednoduše nešlo uspět. Sice jsme i přes matný výkon měli nějaké šance, které se daly proměnit a třeba by pak zápas vypadal jinak, ale na to se nehraje,“ konstatoval havířovský kouč.

Nepříznivé skóre 0:1 změnil až po padesáti minutách hry domácí Kožusznik hned po svém příchodu na trávník na 1:1. Vypadalo to na dělbu bodů, jenže střídajícího brankáře Přibyla překonal čtyři minuty před koncem Pavlík.

„Na konci sezony máme teď trochu smůly v tom, že nám vypadlo docela dost důležitých hráčů a už ani nebudou, ale ještě máme poslední zápas a my se i v tomhle stavu půjdeme rvát až do konce,“ připomenul Miroslav Matušovič, že letošní sezonu Havířov ukončí v pátek v Krnově.

Divize F – 25. kolo:

MFK Havířov – FK Bílovec 1:2 (0:1)

Branky: 80. Kožusznik - 30. Limanovský, 86. Pavlík. Rozhodčí: Potiorek - Krupa, Schneider. ŽK: Jelen, Pavlík (oba Bílovec). Diváci: 260.

Havířov: Majerczyk (46. Přibyl) - Podešva, Kisza (80. Kožusznik), Streit - Michalek (46. Hamrozi), Wojnar, Ciku, Kocemba, Pierlak (62. Kaniok) - Piękoś, Míra (80. Kisiala). Trenér: Miroslav Matušovič.