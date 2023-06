/FOTOGALERIE/ O slavnostní nádech neděle před večerními oslavami návratu fotbalového A-týmu Karviné mezi ligovou elitu se dopoledne postarala i jeho rezerva. Na stadionu Kovony ve 24. kole divize F porazila Břidličnou 4:0. Šestým vítězstvím v řadě za sebou prodloužila jarní bodovou sérii na devět duelů a od postupu do MSFL ji dvě kola před koncem soutěže dělí tři body. Střelci gólů byli Pawel Brzóska, z penalty Stylianos Kokovas, Daniel Jurga a Matyáš Molitorisz.

Zápas 24. kola fotbalové divize F MFK Karviná B - TJ Břidličná 4:0. | Foto: MFK Karviná

Nedělní vítězství karvinského „béčka“ nad Břidličnou, která bojuje o záchranu, se ale nerodilo lehce. „Do druhého gólu šlo o vyrovnané utkání, Břidličná byla organizovaná a hráči dobře bránili. Měli jednu větší šanci, jinak jsme to v obranné fázi zvládli,“ konstatoval trenér MFK B Marek Bielan.

Skóre zápasu otevřel v 9. minutě Brzóska. „V první půli to nebylo úplně z naší strany ono, moc jsme neběhali, přičítám to nervozitě. Rozhodla trefa Kokovase, který proměnil penaltu. Pak se to zlomilo,“ hodnotil karvinský kouč průběh duelu.

Bodové tažení na hřištích soupeřů Indiánům z Havířova nezkazil ani Rýmařov

„Po změně stran už to bylo z naší strany bylo lepší. Přidali jsme ještě další dva góly a zaslouženě zvítězili,“ dodal Marek Bielan.

Břidličná po nedělní prohře klesla v tabulce z předposledního na poslední 14. místo, Karviná je v jejím čele s náskokem tří bodů před druhou rezervou Opavy. O soutěž výš by mladý tým trenéra Marka Bielana poslalo nedělní vítězství v Novém Jičíně, v posledním kole ho 11. června čeká domácí derby s Bohumínem.

VIDEO: Takhle slavili v Karviné návrat do fotbalové ligy

Divize F – 24. kolo:

MFK Karviná B – TJ Břidličná 4:0 (1:0)

Branky: 9. Brzóska, 64. z pen. Kokovas, 80. Jurga, 89. Molitorisz. Rozhodčí: Smýkal - Vlk, Pavlica. ŽK: Jelínek (Břidličná). Diváci: 124.

Karviná B: Mrózek - Fukala, Teplan, Jurčák, Bielan (82. Clement) - NNoruka, Motyčka (82. Trček) - Brzóska (69. Jurga), Vrba (61. Goj), Kokovas - Vinicius (61. Molitorisz). Trenér: Marek Bielan.