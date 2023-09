/VIDEO, FOTOGALERIE/ Že umí kopnout do balonu, dokazoval záložník František Hanus ve druhé lize v dresu Dukly Praha nebo Třince. Od roku 2016 je oporou divizního Bohumína. A že i v 41 letech umí na hřišti předvádět velké věci, dokázal během derby v Havířově. Lobem z půlky hřiště poslal svůj tým ve druhém poločase do vedení 1:0.

Fotbalové derby Havířov - Bohumín, František Hanus skóruje z půlky hřiště | Video: TVcom.cz

„Jsem za to strašně rád, ale není to první gól, co jsem takto dal. Mám celkem štěstí,“ usmíval se František Hanus po vypjatém utkání, které nakonec skončilo remízou 1:1. „Derby je tady v Havířově vždy vyhecované. Má to grády. Myslím si, že první poločas byl vyrovnaný, měli jsme tam nějaké náznaky. Havířov ale byl na míči určitě lepší ve druhém poločase,“ uznal Hanus.

Právě on ale poslal hosty do vedení. Po rohovém kopu soupeře Bohumín získal míč, ten vyvážel právě záložník Bosporu. Gólman Havířova Přibyl byl daleko z brány. „Podíval jsem se, jestli někoho mám vepředu. Myslím, že kluci z krajů nabíhali, ale všiml jsem si, že brankář je vysoko. Vyzkoušel jsem to a nebylo to poprvé,“ popsal situaci autor krásné trefy.

Domácí ale zaslouženě vyrovnali po kombinační akci Hellerem v 84. minutě. „Havířov hraje kombinační fotbal, to jsme věděli. Chtěli jsme hrát v bloku, ale byla tam jedna skulinka. Bod musíme brát,“ uzavřel František Hanus. Jak dopadla výzva v podobě nastřelování břevínek z šestnáctky mezi Františkem Hanusem a Miroslavem Matušovičem? Další díl videopořadu Deníku Derby přes kopec už příští týden!