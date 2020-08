Další úspěch zaznamenali svěřenci trenéra Martina Špičky v páteční předehrávce v ostravských Heřmanicích, kde vyhráli 4:1. Už v poločase vedli nad soupeřem o dvě branky.

„Skóre ale moc neodpovídalo dění na hřišti, protože domácí měli dvě jasné šance, které chytil gólman Kodeš. Podržel nás,“ uznal vedoucí bohumínského mužstva Patrik Poštulka. Jak se šance proměňují, ukázali soupeři Mario Latocha a František Hanus, kteří poslali svůj tým do vedení.

Mimochodem Hanus svými trefami zatím táhne svůj tým. „Franta má formu, ve třech zápasech dal tři góly a ty nám pomáhají,“ uznává Poštulka. „Jinak Heřmanice byly podobným soupeřem jako před týdnem Bruntál. Mají tam zkušené kvalitní fotbalisty, nám se ale dařilo lépe držet míč než s tím Brunckem,“ porovnával Poštulka.

Heřmanice v úvodu druhé půle zdramatizovaly zápas, když se Šimáček trefil přímo z rohu, což hosty poněkud zaskočilo. Ostravané toho ale nevyužili ke srovnání a během hluché minutové pasáže inkasovali od Bohumína další dvě branky.

„Trefil se i Martin Šebek, který se už dává dokupy po zranění kolena. To je pro nás pozitivní, potřebujeme ho na hřišti,“ pochvaloval si Poštulka a přál si, aby na nedělní derby s Dětmarovicemi dorazilo co nejvíc diváků. „Pokud Dětmarovice zvládnou svůj zápas s Frýdlantem, může to být souboj prvního s druhým,“ správně upozornil Poštulka.

FC Heřmanice – Bospor Bohumín 1:4 (0:2)

Branky: 55. Šimáček – 43. a 77. F. Hanus, 20. Latocha, 78. Šebek. Rozhodčí: Mankovecký – Kaloč, Trigas. ŽK: 3:0. ČK: 86. Půda (H). Diváci: 300.

Bohumín: Jakub Kodeš – Ferenc (83. D. Uher), Václavíček, Košťál, Stošek – F. Hanus (72. Jan Kodeš), Palej (80. Kubinski), Strojek – Bloksch (65. Šebek), Latocha, Halaška (82. Malysz). Trenér: Špička.