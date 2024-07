Já bych nejraději nic nevyhlašoval a zbytečně nedostával kluky pod tlak. Na druhé straně současným směřování fotbalu v Havířově, kam ho chceme pozvednout, jiný cíl ani být nemůže. Bude důležité chytit začátek. Nemyslím si, že někdo bude dominovat tak, jako loni Hlubina, a proletí to. Ztrácet budou všichni. Mou trenérskou ambicí je pro tuto sezonu postoupit do třetí ligy.

Nový šéf klubu Pavol Bugáň představil mnoho zvučných posil a řekl, že cílem je postup do MSFL. Co říkáte vy?

Porazili jsme béčko Karviné, vyhráli ve Frýdku, výsledky jsme měli. Rezervy pochopitelně vidím, třeba některé věci v presinku, represinku, nedoplňujeme se vždy v dostatečném počtu a občas to není úplně ono v zakládání útoků. Je to ale o tom, se ještě více sehrát, zapracovat na tom. Zase musím vzít, že tady je velká vstupní kvalita, herní inteligence hráčů. Návyky i přístup jsou na vysoké úrovni.

Už aby to tady bylo. Příprava je extrémně krátká, nějakých pět týdnů, ale nemůžu si na nic stěžovat. Od prvního momentu, kdy jsme se první červencový den sešli, vidím v mužstvu kvalitu i chuť. Došlo v něm k mnoha změnám. Zůstala jen osa, jinak se vystřídalo nějakých deset, dvanáct hráčů. Od začátku to skládáme, aby to fungovalo. Věřím, že bude.

Jedna posila vyčnívá nad ostatními. Je to srbský útočník Nemanja Kuzmanovič, který ještě loni v květnu kopal ligu za ostravský Baník. Jistě jste ho v kádru přivítal, je to tak?

Jednoznačně. Já jsem s Kuzmičem dřív dokonce hrál, rok v Opavě. Vím, jaký je to fotbalista. Ve 35 letech rozhodně není na konci svých sil, hodně toho oběhá, je platný. Ale nemluvil bych jen o něm. Zůstalo tady srdce Havířova, tedy Skoupý, Wojnar, Velner, Michalčák… Máme v mužstvu dravé mladí, pevnou střední generaci a taky kvalitní zkušené. Je tam znát fungující chemie. Mám z toho dobrý pocit.

Ještě před startem divize vás čeká 2. předkolo MOL Cupu. V neděli 28. července doma vyzvete třetiligový Třinec. Jak náročné to bude?

Budou favoritem, je pro ně povinností postoupit, my můžeme jen překvapit. Dostali jsme asi nejtěžšího možného soupeře z MSFL, jsou ještě o level výš. Na druhé straně asi nemohli dostat těžšího protivníka z divize, takže to bude zajímavé. Hrajeme doma a já věřím, že nám nejen v tom zápase pomohou fanoušci. Že se nám bude dařit, budeme hrát dobrý fotbal a oni na to, jak se říká, uslyší.

Zeptám se na osobu Pavola Bugáně. Jaký vlastně je?

Pala znám půl roku a dlouho jsme nepoznal většího fotbalového nadšence. Je obdivuhodné, co vše pro klub dělá, jaké vytváří podmínky, jak řeší i věci okolo, které ne všichni mohou vidět. Spolupracuje se mi s ním velice dobře. Často je při zápasech emotivní, možná až příliš zapálený a já bych řešil ty věci jinak. On ale ví, co si může dovolit. Je můj nadřízený a já jsem zodpovědný za tým a kluky na lavičce.

Ještě poslední věc. Jak to máte s dojížděním do Havířova, pořád učíte v Opavě na druhém stupni?

Jo, učím primárně tělocvik a informatiku. Bydlím v Chlebičově a do Havířova dojíždím, trénujeme čtyřikrát v týdnu. Ano, je to náročné, ale baví mě to. Když jsem skončil jako trenér v Opavě u dorostu, byl jsem půl roku jen doma a chodil pracovat do školy. Fotbal mi začal chybět. Víte, je mi 38 a jestli se chci ve fotbale jako kouč posunout, myslím, že je ideální čas.