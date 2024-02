/FOTOGALERIE/ Padli jen v lednové premiéře v Třinci (0:2), z dalších pěti herních prověrek na jarní část divize už vyšli fotbalisté Havířova vítězně. Naposledy v sobotu doma porazili Jednotu Bánová 2:0. Do sítě třináctého celku tabulky západní skupiny třetí slovenské ligy se trefili Lukáš Skoupý a Šimon Jež.

Fotbalisté Havířova pod vedením trenéra Miroslava Matušovice v říjnovém 12. kole divize F vyhráli v Řepišti 2:1. Do jarní části soutěže půjdou Indiáni s novým koučem i hráčským kádrem. | Foto: MFK Havířov/Viktorie Mrázová

„Celou zimní přípravu jsme tvořili v prosinci, kdy jsme do Havířova přišli a všechny mančafty už ji měly udělanou. Pro nás bylo strašně komplikované sehnat nějaké soupeře, kteří mají hlavu a patu,“ připomenul nový trenér havířovských Indiánů Tomáš Mrázek změny ve vedení, k nimž došlo na přelomu roku. „Jsem rád, že jsme mohli hrát s Bánovou, což je velice kvalitní tým třetí slovenské ligy,“ byl kouč spokojený s poslední herní prověrkou.

Teď už Indiány čeká v neděli 3. března jen generálka v Karviné s jejím „béčkem“, které je v čele MSFL. O týden později už odehrají první jarní zápas divize F doma proti Šumperku.

„Zápas s Bánovou nám napověděl spoustu věcí. Ověřili jsme si, že kádr, který tady je, má velkou kvalitu a už se objevují věci, na kterých pracujeme v tréninku, za což jsem rád,“ potěšil Tomáše Mrázka výkon týmu, který se spolu připravuje od 15. ledna.

I hráčský kádr prošel v zimě velkou obměnou. Z osmého celku tabulky divize F odešli Elvist Ciku, Adam Podešva, Józef Krystian Majerczyk, Miroslav Přibyl, Alex Kisza, Vojtěch Kaniok a Jonasz Piekoś. Nově budou dres Indiánů oblékat Jan Laštůvka, Jan Schaffartzik, Erik Puchel, Patrik a Lukáš Kundrátkovi, Jakub Večeřa a Dušan Zaremba. Dvě posily získal klub minulý týden v Baníku Ostrava, odkud přišli obránce Josef Jiříček a brankář Jiří Prokel, který na podzim chytal ve Frýdku-Místku.

„Ještě se možná někdo nový objeví v týdnu, abychom doplnili kádr tak, ať je nachystaný na léto, kdy chceme jít za postupem. Už teď ale chceme šlapat za předními místy,“ naznačil trenér další možný příchod posily do středu zálohy. „Manažer Pavol Bugáň má obrovský přehled o hráčích a všichni, kteří přišli, mají obrovskou vstupní kvalitu. Už teď je to fajn, a pokud přijde ještě jeden hráč, budu nadmíru spokojený. Myslím, že budeme mít velice dobrý mančaft pro jarní část,“ konstatoval Tomáš Mrázek.

Po lednové porážce v Třinci (0:2) naskočili Indiáni v herní přípravě na vítěznou vlnu. „Je to skvělé, ale nechci podléhat euforii, to je strašně zrádné,“ poznamenal trenér Havířova. „Člověk se šplhá nahoru velice těžce a potom se jedním zaváháním dostane zpátky tam, kde byl. Na hráče apelujeme a snažíme se v tomto ohledu na ně být v přípravě tvrdí. Kluci makají, a když přijde výhra, je to pro ně odměna. Vždycky je za tím ale tvrdá práce, bez té to nejde, takže to nechceme přeceňovat,“ vysvětlil kouč.

Přípravné zápasy:

MFK Havířov – Jednota Bánová 2:0

Branky: 25. Skoupý, 66. Š. Jež.

Havířov: Prokel - Michalčák, Schaffartzik, Remiáš (P. Kundrátek), Š. Jež (Puchel), Skoupý, L. Kundrátek (Latoň), Večeřa (Bewene), Wojnar, Heller (Kautský), Hamrozi (Zaremba). Trenér: Tomáš Mrázek.

MFK Havířov – Slávia Staškov 2:1

Branky Havířova: 12. Michalčák, 32. Jež. Havířov - 1. poločas: Laštůvka, Michalčák, Schaffartzik, P. Kundrátek, Jež, Skoupý, Latoň, Večeřa, Wojnar, Heller, Zaremba, 2. poločas: Prokel, P. Kundratek, Skoupý, Večeřa, Michálek, Latoň, Wojnar, L. Kundrátek, Barčák, Hamrozi, Kautský. Trenér: Tomáš Mrázek.

MFK Havířov – Břidličná 5:0

Branky: 40. a 51. Jež, 23. Hamrozi, 61. Zaremba, 73. Wojnar.

MFK Havířov – Teplička 3:0

Branky: 40. Zaremba, 65. Barčák, 68. P. Kundrátek.

MFK Havířov – Vsetín 3:2 (2:0)

Branky Havířova: 10. Jež, 16. Hamrozi, 55. Heller.

Třinec – MFK Havířov 2:0 (2:0)