Co si od nich v MFK Havířov slibují? „Zkvalitnění a zdokonalení práce, zavedení moderních trendů do tréninků i do klubu. Chceme se posouvat dopředu, lépe a více pracovat s mládeží a k tomu potřebujeme trenéry s licencí, které se nám podařilo do klubu dostat, což v minulých letech chybělo,“ vysvětlil pro Deník Pavel Malcharek, předseda MFK Havířov.

„I k dorostům jsme dostali trenéry s licencí, což jsme chtěli. Máme nového sekretáře i šéftrenéra mládeže. Všechno nějakým způsobem zkvalitňujeme a zlepšujeme,“ představil Pavel Malcharek v těchto dvou pozicích Jiřího Jurčíka. Novým manažerem klubu se stal Pavol Bugáň, někdejší šéf TJ Řepiště.

Divizní tým mužů, který na podzim pod vedením trenéra Miroslava Matušoviče skončil osmý se ztrátou pouhých čtyř bodů na třetí Šumperk, nově povede Tomáš Mrázek. „Volbu trenéra měl na starosti Pavol Bugáň, který po několika jednáních usoudil, že je to vhodný adept a my souhlasili,“ objasnil změnu na lavičce.

„Hrál první ligu, trénoval dorosty a ví, co a jak. Je to mladý a ambiciózní trenér s licencí, což je pro Havířov jenom dobře,“ připomenul předseda hráčská a trenérská angažmá nového kouče v Hradci Králové a SFC Opava. „Budeme u toho spolu,“ prozradil předseda klubu, že u divizních mužů bude zároveň figurovat i v roli asistenta trenéra Tomáše Mrázka. Vedoucím mužstva je Jan Stanovský.

Společnou přípravu na jaro zahájí tým 15. ledna. „Kluci teď měli individuální plány, takže něco si už odběhali doma. V pondělí nás čekají testy, kde si ověříme v jaké jsou kondici,“ uvedl předseda a asistent kouče v jedné osobě.

Jak vypadá hráčský kádr pro jarní část divize F?