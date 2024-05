/FOTOGALERIE/ Tenhle týden mají fotbalisté Havířova pořádně náročný. Hrají sice doma, ale hned tři zápasy za sebou. Po nedělní výhře s Bílovcem (3:0) ve středu 8. května v dohrávce 22. kola divize F remizovali s Jeseníkem 1:1 a v neděli 12. května za Indiány dorazí Krnov.

Zápas 23. kola fotbalové divize F Bospor Bohumín - MFK Havířov 0:4. | Foto: FK Bospor Bohumín/Pavel Sporysch

„Pro nás je to obrovská ztráta, nebyl to soupeř, kterému bychom měli body rozdávat,“ neskrýval trenér Havířova Tomáš Mrázek zklamání z výsledku utkání s Jeseníkem, které bylo v dubnu kvůli nepříznivému počasí a terénu odloženo na 8. květen. Získaný bod přesto jeho tým posunul v tabulce na 4. místo před Bohumín, oba okresní rivalové mají shodně 40 bodů.

Ve středu poslal Indiány do vedení ve 21. minutě Zaremba. „Zase jsme měli pět dalších příležitostí, bohužel jsme je neproměnili. Jeseník neměl ani jednu, gól nám dal z rohu, kdy se to párkrát odrazilo a zapadlo na zadní tyč,“ řekl kouč Havířova po střele Cundrly v 58. minutě. „Ve druhém poločase jsme tlačili, ale brána byla zakletá,“ dodal.

„Ještě větší tlak jsme měli vyvinout v prvním poločase, kdy Zaremba z pětky trefil tyčku. To byl zlomový okamžik, po kterém by to bylo 2:0 a soupeř by musel hru trošku otevřít. Přijel si vyloženě pro bod, v jedenácti lidech se postavil před šestnáctku a bránil, to bylo vše. Do plných se pak hraje těžko,“ konstatoval Tomáš Mrázek.

Potřetí hraje Havířov doma v neděli 12. května, kdy za ním přijede jedenáctý Krnov.

Divize F – dohrávka 22. kola:

MFK Havířov – Jeseník 1:1 (1:0)

Branky: 21. Zaremba – 58. Cundrla. Rozhodčí: Vychodil – Mrázek, Zapletal. ŽK: Wojnar, Remiáš – Macera, Planý, Krézek, Bráblík, Vajda, Cundrla. Diváci: 420.

MFK Havířov: Prokel – Remiáš, Holzer, Skoupý, Zaremba (77. Puchel), Schaffartzik, Wojnar, Kobza (69. Jež), Michalčák, Heller, Bewene. Trenér: Tomáš Mrázek.