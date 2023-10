/FOTOGALERIE/ Jsou remízovými králi divize F! Před týdnem fotbalisté Havířova zachránili doma bod s Bohumínem (1:1) šest minut před koncem zápasu, tentokrát se štěstí přiklonilo k jejich soupeři. I když po gólu Hellera na hřišti v Bílovci vedli, po pěti minutách je o radost připravil domácí Gajdošík. Havířovští Indiáni se pošesté v této sezoně, z toho popáté v řadě za sebou, o body dělili se svým protivníkem.

Zápas 9. kola divize Bílovec - MFK Havířov 1:1. Foto: MFK Havířov/Viktorie Mrázová | Foto: Deník/VLP Externista

„I když jsme hráli u týmu ze špice tabulky měli jsme v Bílovci vyhrát. Říkám to s respektem a pokorou k soupeři, ale vycházím z toho, jak se zápas vyvíjel a co se dělo na hřišti. Hlavně po prvním poločase mělo být už dávno rozhodnuto, měli jsme minimálně pět šancí, které mohly skončit golem,“ neskrýval trenér Havířova Miroslav Matušovič zklamání, že žádný z jeho hráčů nerozvlnil síť domácích.

„Hlavní problém jen ten, že momentálně se nejvíc trápíme v koncovce, a to i přesto, že jsme se tomu aktivně věnovali v tréninku. Na to jsme doplatili i v minulém kole doma a teď znovu,“ konstatoval zkušený kouč hostů.

Fotbalové soutěže na Moravě a ve Slezsku – okresní přebor Karviné

Na obě branky došlo až po přestávce, v 52. minutě se po trefě Hellera radovali Indiáni, v 57. minutě zásluhou Gajdošíka Bílovec.

„Je to sice plusový bod z venku, ale fakt je ten, že nám schází hlavně body z domácího prostředí. V některých zápasech jsme si to nechali utéct buď v nastaveném čase nebo jsme selhali právě v koncovce a to je škoda,“ připomenul Miroslav Matušovič nevydařené minulé duely Havířova.

„My hrajeme, držíme míč, dobře kombinujeme, vytváříme si šance. Jsem si jistý, že se to zlomí a začneme dávat góly,“ přál by si kouč přerušit sérii remíz vítězstvím. V dalším kole hraje Havířov v neděli 8. října v Krnově.

Karvinské mladíky deptala pevná obrana Rosic, přesto posedmé v řadě bodovali

Divize F – 9. kolo:

Bílovec – MFK Havířov 1:1 (0:0)

Branky: 57. Gajdošík – 52. Heller. Rozhodčí: Prokůpek – Šimoník, Dudek. ŽK: Dostál - Wojnar. Diváci: 246.

MFK Havířov: Majerczyk - Kocemba, Skoupý Michalčák - Jež (65. Michalek), Podešva, Ciku, Wojnar, Míra - Heller, Piękoś (78. Kisza). Trenér: Miroslav Matušovič.