/FOTOGALERIE/ Ani ve třetím jarním zápase nevyšli naprázdno! Po výhře se Šumperkem (1:0) a bezgólové remíze v Polance přidali fotbalisté MFK Havířov do tabulky divize F další bod. V zápase 18. kola se tým, který v zimě prošel velkou obměnou, v neděli doma rozešel smírně s rezervou druholigové Opavy 1:1. I když Indiáni od 16. minuty po brance Sochora prohrávali, mohli z duelu s favoritem vytěžit víc, „béčko“ Opavy po vyloučení Šreka hrálo od 44. minuty v deseti.

Zápas 17. kola fotbalové divize F Polanka nad Odrou - MFK Havířov 0:0. | Foto: FK SK Polanka nad Odrou

Pro trenéra Tomáše Mrázka, který do Havířova přišel právě ze Slezského FC, měl duel speciální náboj. „Z pozice hráče už jsem proti Opavě několikrát hrál. Zápas byl možná trošičku specifický, ale je to mančaft jako každý jiný,“ rozpovídal se Tomáš Mrázek, který na lavičce Indiánů v zimě vystřídal Miroslava Matušoviče.

„V týmu bylo hodně hráčů z áčka, ale je pravda, že opavské kluky, kteří přešli do béčka z dorostu, více znám. Samozřejmě, vyrostl jsem tam, pracuji v Opavě a bydlím kousek od ní, ale nepříkladal bych tomu nějakou váhu,“ vysvětlil kouč Havířova.

Nedělní duel se pro Indiány nevyvíjel dobře, už v 16. minutě překonal gólmana Laštůvku Sochor. Srovnat se jim podařilo zásluhou Patrika Kundrátka až po změně stran, kdy už Opava postrádala vyloučeného Šreka. První žlutou kartu viděl v 39. minutě kvůli držení soupeře za dres, druhou pak o pět minut později za bezohledné podražení v soubojí o míč.

„První poločas byl nervózní z obou stran, soupeř byl nebezpečný do rychlých přechodů a brejků. Ve druhém jsme měli drtivou převahu, Opava se v podstatě nedostala za půlku. Bylo to obléhání její šestnáctky,“ vrátil se Tomáš Mrázek k dění na hřišti po přestávce. „Bohužel jsem zklamaný z výkonu rozhodčího, všichni jsme přesvědčení, že měl písknout tři penalty, nepískl ani jednu,“ neskrýval zklamání.

„To je věc, kterou jsme ovlivnit nemohli. Co jsme ovlivnit mohli, byly tři čtyři dobré situace, ze kterých jsme měli vstřelit branku a uhrát si to sami i bez písknuté penalty,“ připomenul kouč Havířova zahozené šance. „To je obrovská škoda, že jsme je nedohráli, asi nám chybělo i trošičku štěstí,“ připustil trenér Indiánů.

Fotbalové soutěže na Moravě a ve Slezsku - divize F

„Na druhou stranu Opava byla favorit utkání, šla do něho z druhého místa. Z toho pohledu by se mohlo zdát, že bod je dobrý, ale jsem zklamaný, za druhý poločas jsme si zasloužili vyhrát,“ poznamenal Tomáš Mrázek.

I když Havířov v zimě posílil, trápí ho velká marodka. Situace se nelepší, právě naopak. „Vypadá to, že Schaffartzik si obnovil zranění, problém měl i Zavadil,“ vylíčil nucená střídání v utkání. „Půl roku máme na to, abychom se připravili na to, co bude od léta,“ připomenul kouč, že cílem příští sezony je postup do MSFL.

V tabulce jsou Indiáni šestí, další zápas hrají už v pátek 29. března na hřišti čtvrtého Vratimova, na který ztrácejí tři body.

Divize F – 18 kolo:

MFK Havířov – SFC Opava B 1:1 (0:1)

Branky: 48. P. Kundrátek – 16. Sochor. Rozhodčí: Potiorek – Krupa, Tvardek. ŽK: Michalčák, Jež – Šrek, Sochor, Rataj, Richter. ČK: 44. Šrek (Opava B). Diváci: 480.

Havířov: Laštůvka – Remiás, Zavadil (35. Večeřa), L. Kundrátek, Jež, Schaffartzik (90. Zaremba), P. Kundrátek (74. Hamrozi), Wojnar, Michalčák, Heller, Bewene. Trenér: Tomáš Mrázek.