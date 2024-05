/FOTOGALERIE/ Konec dlouhé série. Bodovou šňůru fotbalistů Havířova, kteří naposledy prohráli 27. srpna 2023 doma s Vratimovem (0:1), utnula v sobotním šlágru 26. kola divize F po 10 výhrách a 11 remízách Unie Hlubina. Indiáni přitom na hřišti lídra gólem kapitána Tomáše Wojnara od 3. minuty vedli 1:0, ale po obratu domácích ve druhém poločase nakonec padli 1:2. Závěr duelu neunesl manažer týmu a asistent trenéra Havířova Pavol Bugáň, který se slovně pustil do rozhodčích. Výsledek? Červená karta!

Hlubina - Havířov 2:1 (26. kolo divize F - 18. 5. 2024). Ostravané míří za postupem do třetí ligy. | Foto: TJ Unie Hlubina

„Týmový výkon byl od začátku zápasu velice dobrý, stanovenou taktiku kluci plnili výborně, vyplňovali jsme prostory a dobře se posouvali. Udělali jsme ale dvě individuální chyby a tým, jako je Hlubina, toho využil. Náš zadní hráč nevyskočil, soupeř ho přeskočil a dal gól,“ popsal havířovský trenér Tomáš Mrázek srovnání stavu v 50. minutě po hlavičce Nevřela.

„A v 80. minutě Jurčák od poloviny hřiště udělal čtyři naše hráče a zakončil do šibenice. Byl to krásný fotbalový moment, bohužel ne pro nás,“ okomentoval kouč Indiánů vítěznou trefu domácích, kteří se tím o další krok přiblížili k postupu do třetí ligy.

Fotbalové soutěže na Moravě a ve Slezsku - divize F

„Projevila se kvalita Hlubiny, která je první v divizi. Oba góly byly krásné, i když si myslím, že zápasu by slušela remíza. Náš výkon až na dvě chyby vůbec nebyl špatný, kluci to odmakali. Bohužel po jednadvaceti zápasech Havířov prohrál, ale i to se stává,“ konstatoval kouč.

V tabulce Indiáni klesl ze 4. na 5. místo, na kontě mají po 26. kole stejný počet 43 bodů jako šestá Polanka. „Neděláme z toho žádnou tragédii. Myslím, že Hlubina měla dost práce, aby zápas otočila. Kluci hráli dobře, plnili to, co jsme si řekli. Problém jsme trošičku měli jen s přechodovou fází. Když jsme šli z nějakého brejku dopředu, neměli jsme moc velkou úspěšnost v zakončení. To jediné mě mrzí,“ řekl Tomáš Mrázek.

Závěr duelu nezvládl sportovní manažer Indiánů Pavol Bugáň, v zápise o utkání uvedený jako druhý asistent trenéra. Žlutou kartu viděl už ve 36. minutě. Za co? „Proč dává karty jenom nám, to není možné,“ zlobil se na sudí.

Po závěrečném hvizdu si to pak s nimi šel vyříkat. „Celé je to jedna velká komedie, měli jste vsazené,“ citoval ho v zápise hlavní rozhodčí Miroslav Smýkal a vytasil červenou kartu. Bugáň přesto s kritikou nepřestal. „Já vás nechám sledovat, ty tlustá svině,“ napsal hlavní s tím, že v urážkách pokračoval i v prostorách kabin: „Vy buz…nti černí“.

Další emoční duel čeká manažera Indiánů už v neděli 26. května, kdy do Havířova dorazí třinácté Řepiště, jemuž předtím šéfoval.

Divize F – 26. kolo:

Unie Hlubina – MFK Havířov 2:1 (0:1)

Branky: 52. Nevřela, 80. Jurčák – 3. Wojnar. Rozhodčí: Smýkal – Pavlica, Havrlant. ŽK: Kalay, Skotnica (trenér), Tomek – Skoupý, Bewene, Bugáň (manažer a asistent trenéra), Hamrozi, Malcharek (předseda klubu a asistent trenéra), Wojnar. ČK: Bugáň (manažer a asistent trenéra Havířova). Diváci: 210.

MFK Havířov: Prokel – Remiáš, Skoupý, Zaremba (55. Jež), Schaffartzik, Wojnar, Kobza (83. Puchel), Hamrozi (83. Kozel), Michalčák (58. Holzer), Heller, Bewene. Trenér: Tomáš Mrázek.