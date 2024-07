Jakub Nohavica dnes 07:56

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Tak to je velká pecka! Fotbalový Havířov, který bude v příští sezoně usilovat o postup z divize do třetí ligy, přivedl zvučnou posilu. Šéf ambiciózních Indiánů Pavol Bugáň hrdě představil v pondělí v podvečer ostříleného útočníka Nemanju Kuzmanoviče, jenž hrál pět let nejvyšší soutěž za ostravský Baník a Opavu.