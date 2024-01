Havířov zbrojí: po Laštůvkovi získal Schaffartzika a Puchela. Přijde i Varadi?

/FOTOGALERIE/ S postupem do třetí ligy to fotbalový Havířov myslí naprosto vážně. Po brankáři Janu Laštůvkovi odtajnil osmý tým divizní skupiny F další dva nové hráče se zkušenostmi z první ligy, kteří by mu k tomu měli pomoct. Novými posilami se tento týden stali Jan Schaffartzik a Erik Puchel.

Jan Schaffartzik v dubnu 2022 v Opavě. Fotogalerie Viktorie Mrázové je z utkání 15. kola divize F MFK Havířov - Břidličná 3:1 (12. 11. 2023). | Foto: Deník