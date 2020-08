Trenér Indiánů Miroslav Matušovič přesto nebyl s herním projevem svých svěřenců příliš nadšen. „Nejdůležitější ze všeho jsou asi ty tři body. I když je soupeř v tabulce dole, takové zápasy bývají mnohdy nejhorší,“ uznal po utkání.

Domácím pomohl rychlý gól, když se Bányácski prosadil po rohovém kopu, pak se hra rozkouskovala do řady osobních soubojů a další gól viděli diváci i přes několik šancí na obou stranách až po hodině hry, kdy se také po rohu trefil Zbavitel.

„Naštěstí jsme měli začátek z říše snů a dali rychlý gól. Jenže pak, místo aby si to kluci usnadnili lehkými nahrávkami do nohy, měli na kopačkách spíš křeč. Balon jim odskakoval od nohou, pak se logicky dostávali se soupeřem do šprajcu a nervozita na hřišti houstla. Měli jsme hrát na málo doteků, aby soupeř běhal bez míče, takto se pořád pískalo a přerušovalo, nehrálo se, plynulost hry byla nulová,“ nelíbil se fotbal Matušovičovi.

Domácí si ale pomohli standardkami. „Z toho jsem překvapený, protože to není naše silná stránka. Ale říkám před zápasem Banyácskimu, máš dva metry, běž do vápna a udělej tam rozruch, aby z toho něco bylo. On to splnil,“ usmíval se Matušovič.

Přesto je vidět, že je dál na čem pracovat. „Jistě, měli jsme si vytvořit více slibnějších situací, herně to nebylo úplně ono, ale po vyloučení soupeřova hráče jsme hráli do plných a kombinace nebylo tolik, jak bychom chtěli. Bylo to takové ubojované,“ shrnul nedělní duel kouč Havířovanů, jehož tým se posunul na slibné šesté místo tabulky.

MFK Havířov – FC Heřmanice 2:0 (1:0)

Branky: 2. Bányácski, 60. Zbavitel. Rozhodčí: Laštuvka – Sivera, Mach. ŽK: 3:3. ČK: 45. Opata (Heřmanice). Diváci: 320.

Havířov: Přibyl – Podešva, Bányácski, L. Skoupý, Dawid – Förster (74. Noga), Zupko, Klejnot (90. Bajzath) – Zbavitel (66. Bagar), Wojnar (85. Krajčo), Chlopek (74. Malcharek). Trenér: Matušovič.