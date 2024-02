„Byl to kvalitní soupeř,“ pochvaloval si mezinárodní prověrku Tomáš Mrázek, nový trenér MFK Havířov. Tým ale neměl v sobotu kompletní. „Byly tam nemoci, nějaké pracovní a školní povinnosti i zranění. Už několikátý zápas to táhneme ve dvanácti, třinácti lidech,“ řekl pro Deník kouč Indiánů s tím, že na střídání měl čtyři hráče.

„Do tohoto zápasu to herně bylo velmi dobré, teď jsme na herních principech až tak nelpěli. Tento týden bych viděl jako vrchol přípravy, kdy jsme ještě trošičku do toho šlápli, přizpůsobili to kondici a tak brali i tento zápas. Na klucích šlo vidět, že už jsou unavení,“ prozradil Tomáš Mrázek. „Teď vůbec nejde o výsledky, ale práce se potom jinak kouše, když se vyhraje,“ měl radost z vítězství.

Kromě trenéra došlo v zimě k velkým změnám i v hráčském kádru. Z osmého celku tabulky divize F odešli Elvist Ciku, Adam Podešva, Józef Krystian Majerczyk, Miroslav Přibyl, Alex Kisza, Vojtěch Kaniok.a Jonasz Piekoś. Novými tvářemi jsou v něm naopak Jan Laštůvka, Jan Schaffartzik, Erik Puchel, Patrik a Lukáš Kundrátkovi, Jakub Večeřa a Dušan Zaremba. „Možná jeden nebo dva hráči ještě přijdou, přestupy jsou až do konce března,“ naznačil kouč další posílení týmu o hráče, které v přípravě testuje.

„Musím říct, že kluci poctivě makají. Starší hráči jdou příkladem. Od Honzy Schaffartzika, který přišel, přes Lukáše Skoupého, Tomáše Wojnara nebo Kubu Večeru pomáhají mladým, kteří to musí svojí dravostí doplnit. Zatím si myslím, že to funguje velice dobře a doufám, že v tom budeme pokračovat,“ ocenil Tomáš Mrázek spolupráci na trávníku i v kabině.

Společnou přípravu na jarní část divize F, do které vstoupí 10. března doma proti Šumperku, zahájil Havířov 15. ledna. Po úvodní prohře v Třinci (0:2) Indiáni postupně porazili Vsetín (3:2), Tepličku (3:0), Břidličnou (5:0) a Staškov (2:1). „Je fajn, že jsme zápasy herně i výsledkově zvládli, máme se od čeho odrazit,“ pochvaloval si kouč MFK.

„Je to signál, že práci děláme dobře, ale chce to na to navázat a přidat ještě víc, než abychom šli do nějakého uspokojení. Vše se ukáže v sezoně, ale myslím, že je to na dobré cestě. S tím, jak kluci pracují a přistupují k tomu, jsme všichni spokojení,“ hodnotil Tomáš Mrázek dosavadní průběh přípravy. „I to, co jsme si řekli herně, kluci chápou dobře a snaží se plnit v zápasech,“ dodal.

V dalším utkání prověří Indiány 24. února Višňové ze Slovenska. „Teď si dáme trošičku volnější týden a od dalšího už to začneme ladit,“ přiblížil Tomáš Mrázek následující program svého týmu. Generálkou na druhou část sezony bude duel s lídrem MSFL v neděli 3. března v Karviné.

Přípravné zápasy:

MFK Havířov – Slávia Staškov 2:1



Branky Havířova: 12. Michalčák, 32. Jež.

Havířov - 1. poločas: Laštůvka, Michalčák, Schaffartzik, P. Kundrátek, Jež, Skoupý, Latoň, Večeřa, Wojnar, Heller, Zaremba, 2. poločas: Prokel, P. Kundratek, Skoupý, Večeřa, Michálek, Latoň, Wojnar, L. Kundrátek, Barčák, Hamrozi, Kautský. Trenér: Tomáš Mrázek.

MFK Havířov – Břidličná 5:0

Branky: 40. a 51. Jež, 23. Hamrozi, 61. Zaremba, 73. Wojnar.

MFK Havířov – Teplička 3:0

Branky: 40. Zaremba, 65. Barčák, 68. P. Kundrátek.

MFK Havířov – Vsetín 3:2 (2:0)

Branky Havířova: 10. Jež, 16. Hamrozi, 55. Heller.

Třinec – MFK Havířov 2:0 (2:0)