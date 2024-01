/FOTOGALERIE/ Zatím ještě v klubu dokončují složení hráčského kádru, se společnou přípravou na jarní část divize začali fotbalisté Havířova pod novým trenérem Tomášem Mrázkem, který po deseti letech vystřídal Miroslava Matušoviče, v pondělí 15. ledna. V sobotu už Indiáni odehráli první přípravný zápas, v Třinci podlehli třetiligovému soupeři 0:2.

Fotbalisté Třince porazili na úvod zimní přípravy divizní Havířov 2:0. Fotogalerie Pavla Hrdličky je ze 14: kola divize F Valašské Meziříčí - Havířov 2:4 (4. 11. 2023). | Foto: FK Třinec

„Třinec trénuje o týden déle, má profesionální tým a dvoufázové tréninky. Šlo vidět, že v kvalitě je o trošku dál,“ řekl Deníku nový havířovský kouč Tomáš Mrázek.

Výsledek pro něho ale nebyl důležitý. „Jsme spolu týden, teprve se poznáváme a chtěli jsme si vyzkoušet i nějaké nové kluky. Vůbec to nebylo o taktice, ale brali jsme to spíš jako nějaký další zátěžový den, který nás na začátku přípravy může někam posunout a samozřejmě napovědět, se kterými kluky můžeme počítat dál,“ vysvětlil Tomáš Mrázek.

V sobotním zápase protočil šestnáct hráčů a jednoho brankáře. Exligový Jan Laštůvka, první odtajněná posila Havířova, ale v Třinci chyběl. „Má ještě nějaké povinnosti, je s akademií Baníku Ostrava v Německu. Jsme domluveni, že začne volně sám a ve středu se k nám připojí,“ prozradil kouč Indiánů. „I když dlouho nechytal, má chuť a to je nejdůležitější,“ dodal.

Co další noví hráči? „V zápase byla polovina kmenových a půlka těch, kteří jsou u nás na zkoušku a jeví se dobře,“ uvedl s tím, že o některých jménech by mělo být jasno do konce příštího týdne. „Vypadá to, že zdravé jádro původního kádru zůstane a kolem něho to budeme chtít poskládat,“ konstatoval kouč Havířova.

I když se mu nové posily jeví na hřišti dobře, všechny se na soupisce pro jaro neobjeví. „Někteří hráči momentálně do Havířova přestoupit nemůžou, protože v tomto soutěžním ročníku už mají dva přestupy. Jsou to kluci, se kterými počítáme od léta a chceme, aby se už s námi připravovali,“ myslí trenér i na příští sezonu, která by podle plánů měla být postupová.

„Samozřejmě nepůjde to všechno hned od prvního zápasu, že bychom na jaře všechny vyhráli. Mužstvo chceme postavit, konsolidovat, v létě posílit a pak do toho šlápnout,“ upozornil Tomáš Mrázek na skutečnost, že cíl je dlouhodobý. „Někteří kluci hrají na Slovensku nebo v klubech, kde trénují jednou nebo maximálně dvakrát týdně. Od léta s nimi počítáme, takže tohle jsme jim teď chtěli zabezpečit,“ objasnil rozšíření kádru v zimní přípravě.

Jak často trénuje Havířov? „Zatím čtyřikrát týdně. Máme to rozdělené, třikrát jsme na hřišti plus jeden den máme vyhrazený na kondiční a vytrvalostní přípravu a k tomu víkendový zápas,“ představil Tomáš Mrázek současný program.

Do ostrého startu jara by Indiáni měli odehrát celkem sedm duelů. Ten další v sobotu doma proti Vsetínu, který přezimuje na 3. příčce divize E. Havířov je ve skupině F osmý se ztrátou čtyři bodů na třetí Šumperk.

Přípravný zápas:

Třinec – MFK Havířov 2:0 (2:0)

Branky: 5. Holík, 36. Dedič.