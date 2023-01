V sobotu 14. ledna na umělé trávě v Městském fotbalovém areálu v Prostřední Suché rozstřílel devátý tým krajského přeboru z Brušperku 8:0. O góly se postarali tradiční kanonýři Indiánů - hned čtyřikrát se do sítě soupeře trefil Heller, dvakrát Ciku, jednou Mensah a Kisiala, v zápase dostalo šanci hned sedmnáct havířovských hráčů.

Také další dva přípravné zápasy sehraje Havířov doma - v sobotu 21. ledna nastoupí proti třetímu celku krajského přeboru z Českého Těšína, o týden později se utká se Stonavou, která vede tabulku I.A třídy, skupiny B.

Únorová herní prověrka by měla začít v Polsku proti Podbeskidzie (4. 2.), o týden později naplánoval trenér Miroslav Matušovič domácí duel s Polským Těšínem (11. 2.), pak by do Prostědní Suché měl přijet Tatran Všechovice, jedenáctý tým divize E (18. 2.), a poslední únorovou sobotu jeho mužstvo zamíří na hřiště SK Hranice, jedenáctého celku MSFL.

V pátek 3. března by se Havířov měl utkat doma s Polonií Laziska Gornie, generálka na jarní část divize je naplánovaná na sobotu 11. března na hřišti TJ Řepiště, lídra krajského přeboru.

Příprava:

MFK Havířov - SK Brušperk 8:0 (2:0)

Branky: Heller 4, Ciku 2, Mensah, Kisiala.

Havířov: Přibyl (46. Majerczyk) - Pierlak, Skoupý, Podešva (46. Kisza) - Heller, Mensah (46. Noga), Ciku, Kocemba, Michalek (46. Kaniok) - Piękoś (46. Kisiala), Míra (46. Streit). Trenér: Miroslav Matušovič.