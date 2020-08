Na prahu nové sezony divize (skupiny F) netrpělivě přešlapují béčko Karviné, Bohumín, Havířov a Dětmarovice.

Poslední sezona je už minulostí, na novou jsou připraveni i v Havířově, který má nějaký ten pátek pod palcem trenér Miroslav Matušovič. Trojnásobný mistr ligy se už přes sedm let pohybuje v mateřském klubu, kde dává příležitost mladým hráčům. Nebojí se hlouběji sáhnout do kádru. Z ligových angažmá dobře ví, jak důležitá je pro rozvoj fotbalisty příprava, na kterou sází. Matušovičovo mužstvo není nikdy fyzicky nepřipraveno. Díky svému přehledu si televizní stanice a další média vybírají Matušoviče i jako fotbalového experta ligových zápasů.

Indiánům se zatím nedaří postoupit do cílené třetí ligy, v divizi zakotvili, svého plánu se ale nevzdávají. „Podle mě by třetí liga nebyla zase tak o moc finančně náročnější, takže o postup vždy stojíme. Prakticky pokaždé jsme pasováni na jednoho z adeptů na postup, i když jsme v některých sezonách vyloženě postupové ambice neměli. To ale neznamená, že se nechceme pohybovat nahoře a vyhrávat. Cílem každého sportovce by mělo být vítězit, takže o postup by se měli snažit všichni. Přešlapovat na místě jak v tureckém medu nemá smysl,“ razí sympatické heslo předseda havířovského klubu Bronislav Šimša.

Ten ocenil i Matušovičovu práci s mladými hráči. „Míra ví, jak poskládat tréninky i přípravu, aby to hráče bavilo. Umí si vytáhnout nadějné mladíky z dorostu. Vzhledem ke stabilizaci kádru se domnívám, že vyloženě mladý mančaft už nemáme, kluci vyzráli, dorostli, zkušenosti už mají. My jsme v klubu v posledních letech na mladé sázeli, při každoročních změnách v kádru je těžké atakovat sezonu co sezonu postup. Jeden ročník jsme to zkusili i s bývalými ligovými hráči, ale to nebyla správná cesta, takže se zase vracíme k zažitému zabudovávání odchovanců a mladých hráčů z regionu,“ objasnil Šimša.

Havířované začínají úzce spolupracovat s ostravským Baníkem a jeho kvalitní mládežnickou základnou. „Máme tady dva kluky z Baníku a pak další dva, kteří hráli v Ostravě ligu dorostu. S Baníkem budeme společně pořádat i kempy pro děti, ta spolupráce se rozvíjí,“ představil nové plány Bronislav Šimša.

Kádr Havířovanů nevypadá vůbec špatně, odešel z něj jen Marko Stanojkovič, naopak přišli Marek Bányácski z Frýdku-Místku, Lukáš Krajčo, Adam Podešva, Martin Noga a Lukáš Bagar z Baníku Ostrava, z dorostu si trenér Matušovič vytáhl Alexe Kiszu a Jakuba Stříže, a především se ze zkušené v Třinci vrátil střelec Tomáš Wojnar.

On a další hráči jako L. Skoupý, Zupko, Směták, Bajzath, Förster, Klejnot, Malcharek, to všechno jsou kvalitní fotbalisté, se kterými by stále ještě (občas) hrající Matušovič mohl hrát vrch tabulky. „Záleží na tom, jak chytneme začátek a podzim obecně. Začínáme totiž v Rýmařově a pak máme béčko Karviné,“ upozornil na těžký los Bronislav Šimša.

Kádr Havířova

Brankáři: Miroslav Přibyl, Radim Směták, Jakub Stříž

Obránci: Tomáš Zbavitel, Tomáš Bajzath, Marek Bányácski, Adam Podešva, Alex Kisza

Záložníci: Miroslav Matušovič, Boris Förster, Jan Klejnot, Lukáš Skoupý, Pavel Zupko, Jakub Velčovský, Patrik Chlopek, Marek Dawid, Martin Noga, Lukáš Krajčo

Útočníci: Tomáš Wojnar, Pavel Malchárek, Lukáš Bagar

Trenér: Miroslav Matušovič, vedoucí mužstva: Bronislav Cwiekala