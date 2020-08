Divizní fotbalisté Havířova přivážejí na startu nové sezony body jen z půdy soupeřů. V neděli uspěli v Bruntále.

Havířovu to zatím jde na cizích hřištích. Doma tolik ne. | Foto: Dalibor Tobola

Tím napravili domácí zaváhání s béčkem Karviné, ovšem jen výsledkově. Trenér Miroslav Matušovič si totiž zakládá na precizním herním projevu. A s ním v Bruntále spokojen nebyl. „Já dokážu hráče pochválit i po porážce, ale musím vidět, že na place splnili vše, co jsme si řekli. Tentokrát je určitě nemůžu pochválit za to, co předvedli v první půli a také jsem jim to o poločase v šatně řekl,“ vykládal Matušovič.