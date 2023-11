/FOTOGALERIE/ Zase to chtělo pořádné nervy, ale tentokrát fotbalisté Havířova dramatickou koncovku uhráli perfektně. Ve 14. kole divize F zvítězili ve Valašském Meziříčí 4:2, i když v poločase prohrávali 0:1 a minutu před závěrečným hvizdem byl stav na ukazateli skóre 2:2. Po přestávce dva góly za sebou nebezpečným Valachům nasázel Tomáš Wojnar, v závěru je pak dorazili Jakub Heller a Elvist Ciku.

Zápas 14. kola divize F Valašské Meziříčí - MFK Havířov 2:4. | Foto: Pavel Hrdlička

„Byl to pro nás náročný zápas, ale my jsme to jako tým zvládli,“ radoval se havířovský trenér Miroslav Matušovič ze čtvrté výhry v soutěži.

První branka ale padla do sítě Havířova, když domácí Macíček ve 40. minutě proměnil pokutový kop. „I když jsme v poločase prohrávali, zůstal jsem v šatně vůči hráčům úplně klidný. Věřil jsem v naše schopnosti a také tomu, že to otočíme. Jen jsme si museli říct, co je potřeba změnit a šli jsme znovu do boje,“ přiblížil kouč havířovských Indiánů dění v kabině.

Pět minut po pauze srovnal nepříznivé skóre Wojnar a o necelou čtvrthodinu později stejný hráč zařídil Havířovu vedení 2:1. Vydrželo jen chvíli, na 2:2 srovnal v 73. minutě domácí Vozák. Rozhodnutí padlo v 89. minutě, kdy domácího gólmana Pobořila překonal Heller a závěrečnou tečku pak v 5. minutě nastavení přidal Ciku.

„Jsem rád, že to borci dokázali a napravili tak naše domácí zaváhání. Konečně se také přiklonilo štěstí i k nám a my byli ti, kteří zvládli závěr utkání a rozhodli o našem vítězství,“ připomenul kouč Indiánů předcházející dobře rozehraný duel s Frenštátem (2:2), v němž jeho tým přišel o dva body brankou v nastavení.

„Smutku v závěrech zápasů už jsme zažili spousty, teď jsme si prožili i tu druhou stranu mince a euforie radosti byla hezká. Dnes jsme měli konečně štěstí,“ usmíval se Miroslav Matušovič. „Zasloužili jsme si to za poctivou práci. Už je to ale za námi a my se budeme soustředit na naše poslední domácí utkání. Uděláme vše pro to, abychom byli úspěšní a potěšili tak naše věrné fanoušky, kteří nás opravdu podporují.” přál by si trenér Indiánů páté vítězství.

Havířov je v tabulce osmý, ze čtrnácti odehraných zápasů vyhrál čtyři, osmkrát remizoval a nasbíral 20 bodů. Podzimní části divize F uzavře v neděli 12. listopadu doma s předposlední Břidličnou.

Divize F – 14. kolo:

Valašské Meziříčí – MFK Havířov 2:4 (1:0)

Branky: 40. z pen. Macíček, 73. Vozák – 50. a 64. Wojnar, 89. Heller, 90+5. Ciku. Rozhodčí: Vařacha – Machorek, Kovařik. ŽK: Hrdlička – Ciku, Malcharek (asistent trenéra), Kisza, Majerczyk, Skoupý, Jež. Diváci: 99.

MFK Havířov: Majerczyk - Kisza, Skoupý, Streit - Míra (88. Hamrozi), Kocemba (83. Kaniok), Ciku, Podešva, Jež (78. Michalek) - Heller, Wojnar. Trenér: Miroslav Matušovič.