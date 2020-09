„Já to beru tak, že jsme prohráli se vztyčenou hlavou. Když vám někdo přiveze k utkání osm profíků, tak to můžete brát jedině jako výzvu. Ano, prohráli jsme, ale kluky chválím. Podle mě jsme byli lepší a soupeř hrozil jen kvalitními kontry,“ rekapituloval porážku trenér Havířova Miroslav Matušovič.

Narážel tak na to, že Třinečtí, kteří na tom v tabulce nejsou bůhvíjak, přivezli k utkání několik hráčů prvního týmu, jenž v sobotu kvůli výskytu koronaviru v táboře soupeře nehrál svůj druholigový zápas proti Vlašimi.

Diváci pak sledovali statečný, leč marný boj domácích Indiánů s kvalitním soupeřem. „Prohrávali jsme a museli neustále dohánět. Nástup do druhé půle jsme měli skvělý, hned v první minutě jsme srovnali na 1:1, ale pak přišel asi klíčový moment. Neudrželi jsme koncentraci a brzy inkasovali na 1:2,“ vybavoval si Matušovič, jak gólman Přibyl při odkopu napálil balon jen do Samiecova pozadí a míč skončil v síti. „Tenhle gól klukům vytýkám, to je jediný moment, kdy mě naštvali,“ uznal kouč Havířova.

Chlopek pak zazdil samostatný únik a místo srovnání na 2:2 přišla další třinecká branka, která nasměrovala hosty ke třem bodům.

„Za podpory našich věrných diváků jsme se pak snažili dohnět, kluci se nevzdávali, za což zaslouží pochvalu. Byla to pro ně dobrá konfrontace a výše postavenému soupeři nedovolili vydechnout,“ dodal Matušovič k divokému závěru, kdy během posledních šesti minut padly čtyři góly.

Na alespoň kýženou remízu už ale sympaticky bojující Indiáni nedosáhli. „Ale podali lepší výkon než posledně v Dětmarovicích, kde si dávali při střelbě přednost. Dneska to sneslo určité parametry a já říkám, že prohrát se ctí se může,“ zakončil Matušovič.

MFK Havířov – Fotbal Třinec B 3:5 (0:1)

Branky: 84. a 90. Klejnot, 46. Malcharek – 32. a 90+3. Niemczyk, 73. a 88. Attah, 51. Samiec. Rozhočí: Gasnárek – Galář, Potiorek. ŽK: 1:0. Diváci: 320.

Havířov: Přibyl – Podešva, Bányácski, L. Skoupý (82. Bajzath), Dawid – Förster (78. Kisza), Wojnar, Noga (70. Zbavitel) – Klejnot, Malcharek, Chlopek. Trenér: Matušovič.