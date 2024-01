Poslední dobou se o tom šuškalo, spekulovalo, teď je to oficiální. Brankář a bývalý reprezentant i kapitán ostravského Baníku Jan Laštůvka bude ve své fotbalové dráze pokračovat. Jeho dalším působištěm se stal divizní Havířov. Klub to ve čtvrtek večer potvrdil na sociálních sítích.

Fanoušci Baníku k Laštůvkovi. | Video: Hekele David

Ligová Karviná, divizní Řepiště, či jiný klub, nebo třeba úplný konec. Po jarním oznámení Baníku, že vedle Nemanji Kuzmanoviče se klub pro A-tým loučí i s Janem Laštůvkou, se jen spekulovalo, jaká by mohla být další fotbalová budoucnost bývalého reprezentanta, mistra ligy z roku 2004, který chytal i na Ukrajině, v Německu, či v Anglii.

Laštůvka o konci v Baníku: Nejsem Buffon, ale představy byly jiné. Co kariéra?

Jednačtyřicetiletý gólman to sám nevěděl, byť věřil, že by mohl pokračovat v profesionálním fotbale. „Chtěl jsem ukončit kariéru v dresu Baníku, akorát se vše seběhlo strašně rychle, ale nebráním se ničemu. Kdyby něco přišlo, a mělo to hlavu a patu, tak proč ne,“ říkal Deníku Laštůvka na začátku srpna, krátce po své rozlučce s fanoušky při zápase se Slováckem.

„Počítám i s tím, že by si mě ten klub musel vyzkoušet, jestli to má smysl, jestli jim můžu pomoct, ale tím se už teď netrápím. Když do zimy nic nebude, tak to možná ukončím a budu se naplno věnovat trenérské kariéře. Ten půlrok si ale ještě nechávám, kdyby náhodou,“ pokračoval gólman, jenž však mezitím začal trénovat mladé gólmany Baníku.

Na konci roku 2023 se začalo proslýchat, že by mohl posílit o Havířov. „Nějaké možnosti mám, tak uvidíme, jak to dopadne. Prioritou je ale pro mě trénování v Baníku,“ pronesl Laštůvka 30. prosince při silvestrovském derby starých gard Baníku Ostrava a Vítkovic.

Je to definitivní! Opory Baníku Laštůvka s Kuzmanovičem končí, přichází posila

V tomto týdnu se vše definitivně rozseklo a ve čtvrtek i oznámilo. „Přináší s sebou nejen ohromnou zkušenost, ale i tu pravou vášeň pro fotbal,“ uvedl Havířov na svém facebooku s tím, že s Laštůvkou klub míří vysoko.

Na začátku tohoto článku byly zmíněny Řepiště. Zdá se vám to jako nesmysl vzhledem k tomu, co klub po postupu z krajského přeboru během druhé poloviny minulého roku prodělal? V létě se v nižších patrech českého fotbalu v kraji skutečně hovořilo, že by baníkovský srdcař mohl divizního nováčka posílit. Stejně jako útočník Michal Papadopulos.

Vše ale platilo ještě v době, kdy v klubu z Frýdekomístecka působil jako sportovní manažer Pavol Bugáň. Ten však záhy skončil, načež o půl roku později je slovenský funkcionář právě v Havířově, kde po zimních změnach nahradil Miroslava Matušoviče.

Laštůvka o rozlučce v Baníku: Tým se hodně změnil, konec mě vzal. Co budoucnost?

„Děkujeme Janovi za rozhodnutí připojit se k nám a věříme, že společně napíšeme další úspěšnou kapitolu v jeho i naší éře,“ dodal klub, kterému po podzimu v tabulce čtvrté nejvyšší soutěže patří osmá příčka. Na vedoucí Hlubinu ztrácí devět bodů. První zápas zimní přípravy ho čeká v sobotu (10 hodin) v Třinci.