/VIDEO/ Havířovský fotbal vstoupil do své nové éry vítězně. S novým manažerem, trenérem i výrazně obměněným kádrem porazil v nedělním utkání 16. kola divize F gólem Tomáše Wojnara doma Šumperk 1:0 a nejlepším možným způsobem odstartovali jarní část čtvrté nejvyšší soutěže. Jistým výkonem se na zisku tří bodů podílel i brankář Jan Laštůvka. Bývalému kapitánovi Baníku Ostrava se však nevyhnul i jeden kuriózní moment.

První zápas brankáře Jana Laštůvku v dresu divizního Havířova (10. března 2024). | Video: David Hekele

Jednačtyřicetiletý někdejší reprezentant, jehož příchod do divizního Havířova byl v nižších soutěžích v regionu jednou z hlavních fotbalových událostí zimy, naposledy chytal mistrovský zápas téměř před rokem. V sobotu 18. března 2023 strážil branku Baníku v Českých Budějovicích. Pauza na zkušeném harcovníkovi ale znát nebyla. Na hřišti působil jistě, sebevědomě, a jak ho fanoušci znají, spoluhráče před sebou řídil i povzbuzoval.

„Kluci chtějí, abych na ně hodně mluvil, s čímž problém nemám,“ řekl Deníku po zápase gólman, který si v první půli připsal dva zákroky, zapotil se když musel několikrát pod nohy Filipa Nízkého, jehož „mašlovačky“ ale k úspěchu hostů nevedly.

„Bylo to nepříjemné, protože jsme čekali, že ten míč dojde, ale nakonec se zbrzdil, tak jsem šel pod nohy poprvé. Pak mě chtěl vykoupat, ale společně jsme to ustáli a nebylo z toho nic,“ vzpomínal Laštůvka, který po přestávce dlouho neměl – kromě rutinních zásahů – na práci nic závažného.

Až čtvrt hodiny před koncem jemu i téměř šesti stovkám diváků na útulném stadionu zatrnulo, když se rohový kop Patrika Strnada nečekaně pomocí větru stočil přímo na branku. Zazvonilo břevno, havířovští pak míč odkopli, ale Laštůvka při zákroku protrhl síť.

„Prosíme, aby se správce dostavil do kanceláře,“ oznámil hlasatel na stadionu, přičemž ruku k dílu při opravě dal i „pachatel“, když spolu s rozhodčím i klubovým pracovníkem dali během pěti minut síť dohromady tak, aby se utkání mohlo dohrát v regulérních podmínkách.

„Málem jsem zlikvidoval branku, naštěstí jsme ji rychle opravili, i když nejsem žádný rybář, abych spravoval sítě,“ vtipkoval Laštůvka. „A zvládli jsme to i bez štaflí. Rozhodčí to chtěl zavázat nějakou šňůrkou, aby tím nemohl projít balon, což se povedlo. A myslím, že to bylo i rychlé, tak se nemuselo tolik nastavovat,“ těšilo brankáře, který si musel oddechnout.

KAŽDÝ ČEKÁ ZÁZRAKY

Dostat při premiéře gól přímo z rohu, to by nebylo zrovna ideální. „Jsou to nebezpečné balony. Nesmíte stát moc vepředu ani vzadu, protože nevíte, jak to foukne. Měl jsem velké štěstí, ale zvládli to i kluci,“ ocenil Jan Laštůvka, který v závěru inkasoval žlutou kartu za zdržování. „To už bylo taktické. S vědomím, že karta přijde, jsem do toho šel. Byla oprávněná,“ uznal.

Přínosu veterána si je vědom i trenér Havířova Tomáš Mrázek. „Obrovská zkušenost a dnes to ukázal. Dokáže kluky nahecovat v kabině, uklidnit, reagovat na určité situace tak, aby jim na hřišti pomohl. Bude oporou,“ byl přesvědčený kouč.

Velké jméno proti sobě vnímal i soupeř ze Šumperka, byť se na to nijak nesoustředil. „Jestli a jaký má na tým vliv, to nevím. V kabině nejsem a na hřišti jsem to nepoznal. Ale zkušenosti asi stoperům předává,“ uvažoval kapitán hostů Martin Antl. „Myslím si, že moc zákroků neměl, jen ten roh,“ připomněl.

Zdroj: David Hekele

Laštůvka přiznal, že před zápasem nebyl úplně klidný, jak by se u borce s jeho minulostí dalo předpokládat. „Nervozita byla, ale ta zdravá. Přece jen každý od toho čeká hodně, zázraky, když jsem ještě loni chytal ligu,“ přikývl.

„Je pravda, že kariéru jsem měl založenou na tom, že jsem hodně trénoval, což teď nejde, a i servis okolo si musíme dělat sami, ale je to další nová zkušenost. Skoro jako když jsem kdysi začínal v Karviné. V šestnácti sedmnácti jsem chytal a trenérů brankářů moc nebylo, tak jsme se rozcvičovali sami. Ale tady jsme dobrá parta,“ vylíčila legenda ostravského Baníku.

Z velkých zvučných zimních posil byl Laštůvka na hřišti jediný. Druhá – exopavský Jan Schaffartzik – kvůli zranění vůbec nenastoupila, navíc předčasně střídat pak museli stoper Lukáš Skoupý a útočník Jakub Heller. „Je to trochu problém. Máme dvanáct nových kluků, sehráváme se, a tohle nám nepřispívá. Navíc kádr není tak široký. Musíme se s tím ale poprat. O to víc si cením bodů,“ hodnotil Tomáš Mrázek.

„Jen škoda některých příležitostí, které jsme mohli zakončit lépe. Očekávání byla velká, silou vůle a poctivostí jsme to ale dohráli,“ doplnil Mrázek. „Netuším, jak si na hřišti rozumí, to bude asi vidět až po pár zápasech. Každopádně se hraje na góly, my žádný nedali, i když si myslím, že šancí jsme měli víc a byli jsme lepší, netrefovali jsme bránu. Naopak oni skórovali, takže bohužel, body nemáme,“ pokrčil rameny šumperský Martin Antl.

NA PRVNÍM MÍSTĚ JE BANÍK

Ale zpět ještě k Laštůvkovi. Kariéru nikdy oficiálně neuzavřel, byť vnímá, že veřejnost to po konci v Baníku tak brala. Náznaky nabídek měl, i ze zdravotních důvodů se ale do ničeho nehnal. Navíc v Baníku dostal na starosti brankáře v šestnáctce a sedmnáctce. „To je na prvním místě, baví mě to,“ uvedl s tím, že Havířov bere jako možnost prodloužit si život aktivního fotbalisty.

V zimě se udržoval hokejem, a aspoň dvakrát týdně trénoval s mužstvem, které podle něj vytvořilo výbornou partu. „K tomu skvělý trenér, klub se nám snaží vycházet vstříc, město by rádo, aby lidi chodili. Všichni jsou tady plní očekávání, protože tu vzniká něco nového, něco, co mi dává smysl. Každý se na nás bude chtít vytáhnout a my to budeme mít těžké. Byl bych rád, aby to pokračovalo,“ vyznal se Laštůvka, jemuž dělá parťáka Jiří Prokel.

„Je to vynikající gólman, prošel si baníkovskou školou, takže to tady nebude stát jen na mě. Určitě nebudu naštvaný, když nebudu chytat v každém zápase,“ měl jasno Laštůvka.

A co cíle? Chtěl by už teď na jaře zaútočit na postup do MSFL? „Zatím je brzy, musíme jít zápas od zápasu. Navíc ztrácíme devět bodů, což je dost. Spíše bych to teď viděl na směřování k létu, abychom ještě kádr posílili a doplnili,“ nastínil exreprezentant.

„Každopádně, dává mi to tu smysl. Je zde krásný stadion, mám to kousek, chytám, takže jsem spokojený,“ uzavřel Jan Laštůvka.