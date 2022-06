Podívejte se: Havířov v derby vedl, ale po parádním obratu se radoval Bohumín

Klub musí být podle něj připravený po všech stránkách – ekonomicky, sportovně… „Musí mít kvalitu. Odehráli jsme úžasný půlrok, ale teď je na nás, abychom tohle dokázali znovu opakovat, a pak ty myšlenky získají třeba reálný základ,“ pokračoval Fluxa.

Vizí klubu je postoupit po vítězství v soutěži, z prvního místa. „To je vždycky spojeno s tou správnou a potřebnou euforií. Tohle je pak důležité, aby tým ve třetí lize nehrál jen sezónu, ale udržel se tam stabilně. Za mě postup z druhého nebo třetího místa prostě není nijak zvlášť atraktivní… Ve čtvrtek určitě budeme v divizním osudí,“ potvrdil Lukáš Fluxa před rozlosováním ročníku 2022/23.

S výsledkem sezony je však spokojený. „Už jsem to říkal i klukům na jejich sobotní závěrečné. Z mé strany jim patří obrovská gratulace a uznání, což platí pro celý sportovní úsek našeho klubu. Odehrát jaro bez prohry, to se vidí opravdu málokdy, je to historický výsledek. Opravdu lze jenom smeknout, je to obrovsky těžké to zvládnout,“ přiznal.

Vyzdvihl práci trenéra Martina Špičky, který bude v klubu pokračovat. „Nebál se v zimě změnit naše rozestavení. Na jaře jsme přešli na tříobráncový systém a ukázalo se, že to byl správný úsudek,“ pochvaloval si Lukáš Fluxa a poukázal i na druhou nejlepší defenzivu v soutěži. „Hovoří to o naší vysoké kvalitě. Na jaře jsme k tomu přidali i vstřelené góly,“ podotkl Fluxa.

Navzdory úspěšné sezoně se Bospor snaží o doplnění kádru. „Ale není to jednoduché. Kvalitních hráčů s rozumnými požadavky není přebytek. Ale děláme, co můžeme,“ uzavřel Lukáš Fluxa.