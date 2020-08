Na prahu nové sezony divize (skupiny F) netrpělivě přešlapují béčko Karviné, Bohumín, Havířov a Dětmarovice.

V nedohrané koronavirové sezoně překvapil rezervní tým Karviné, který po podzimu vedl tabulku. Přitom trenér Čestmír Kročil se oprávněně obával toho, jak jeho tým bude vypadat, když se vlastně nově skládal de facto od základu, protože mladíci z Karviné B-tým neměli, jen juniorku. Ale je vidět, že s mládeží se v Karviné pracuje na výbornou. Mladí hráči bez problém do mužstva zapadli, týmu také pomáhali hráči z prvoligového áčka, kteří se nevešli do užšího kádru. Perspektivních mladíků dokáže Karviné nakoupit i vyprodukovat hromadu.

„Uvidíme, jak to bude vypadat letos. Po té poslední sezoně už raději nebudu říkat, že se chceme jen zachránit, ale na zopakování prvního místa to opravdu nevidím,“ říká dlouhodobě úspěšný trenér Čestmír Kročil. „Kádr se nám jako každým rokem řádně provětral, vždyť mi do něj přišlo hned sedm dorostenců. Co se týče našich cílů, řeknu to diplomaticky – rádi bychom do pátého místa v tabulce. Soutěž je totiž obrovsky vyrovnaná, favoritů nepočítaně, takže by to pro nás byl velký úspěch,“ upozorňuje Kročil, že kromě jeho celku budou chtít hrát nahoře také Frýdlant, Rýmařov, Bohumín, další béčka v soutěži, nebo třeba Havířov s Dětmarovicemi.

Znovu se dá předpokládat, že diviznímu týmu budou vypomáhat členové širšího kádru prvního mužstva. „Velký skok ale udělali i mladí kluci, kteří s áčkem jenom trénují, třeba Vlachovský nebo mladý Bielan,“ dodává Kročil.

Kádr Karviné B

Brankáři: Vladimír Neuman, Ondřej Foltýn, Vojtěch Kunz

Obránci: Jakub Hejda, Marek Bielan, Kristián Kaczmarczyk, Tomáš Hujo, Aleš Věčorek, Patrik Mrózek, Kacper Wybranczyk

Záložníci: Jan Holzer, Martin Kobza, David Seriš

Útočníci: Martin Vlachovský, Wojciech Wenglorz

Trenér: Čestmír Kročil, vedoucí mužstva: Daniel Osička