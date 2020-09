„Tak silnou sestavu jsme letos ještě neměli,“ přiznal Čestmír Kročil, trenér Karviné.

Po dvou standardkách domácí rychle vedli 2:0, v 18. minutě přidal Haša třetí gól a utkání nabralo očekávaný směr.

„Dětmarovice pak cíleně zpomalily hru, protože to zavánělo debaklem. Snížily, ale jinak jsme měli hru ve své moci. Kluci drželi balon, akorát jsme neproměnili další minimálně čtyři tutovky. Pološance nepočítám, ale co my zahodíme, to je stále na pováženou,“ podotkl Kročil.

V paměti mu utkvěla hlavně situace, kdy šli tři hráči sami na brankáře, nebo se před prázdnou bránou nastřelila jen tyč. „Máme sice nejlepší útok soutěže, ale pořád je naše proměňování šancí pod průměrem. Kdybychom je proměňovali aspoň tak, jak bychom chtěli, tak máme šest branek na zápas,“ dodal zcela vážně Kročil.

Dětmarovice působily v neděli trochu v roli obětního beránka. Po utkání oprávněně upozorňovaly na to, že Karviná proti nim postavila téměř kompletní jedenáctku z hráčů A-týmu. „Já to věděl den dopředu, takže jsem si ani nedělal iluze, že bychom tady moci něco uhrát. K utkání nemá cenu moc co dodávat, my jsme měli jednu dvě šance, a to bylo vše. Ten rozdíl v kvalitě byl vidět. Ještě aby ne. My trénujeme třikrát týdně, zatímco karvinští kluci dvakrát denně,“ mávl rukou trenér Dětmarovic Josef Jadrný.

Na druhé straně - hráči z širšího karvinského kádru, kteří v lize nehrávají, rovněž potřebují sbírat starty. A tak je Karvinští nasadili.

„Já Dětmarovice chápu, dneska to odskákaly, ale přeci ti kluci nebudou sedět na lavičce jen proto, aby byl soupeř spokojený s tím, že proti němu nastoupili jen mladí hráči. Kluci v áčku nehrají a také potřebují dostat prostor. Navíc jsme je museli nechat rozehrát před středečním pohárem s Vlašimí, kde chceme postoupit,“ argumentoval Kročil, který o půli hromadně střídal a poslal do hry čtyři mladíky, z toho tři náctileté borce.

Slova domácích uznal i Jadrný. „Rozumím argumentům domácích, ale nelíbí se mi, že jsme to odskákali zrovna my. Protože jsem to věděl, pošetřil jsem naše ještě nedoléčené hráče, abychom je měli k dispozici pro důležitější zápasy. Navíc nám chyběli čtyři hráči základu, přičemž jeden z nich, Hrtánek, naskočil až ve druhé půli,“ dodal Jadrný, že kvalitativní rozdíl se musel projevit.

MFK Karviná B – SK Dětmarovice 4:1 (3:1)

Branky: 7. a 18. Haša, 3. Mangabeira, 70. Putyera. Rozhodčí: Hudec – Malimánek, Trigas. ŽK: 0:1. Diváci: 50.

Karviná B: Hrdlička – Stropek, Kouřil, Holiš – Bielan (46. Putyera), Želizko, Jursa (46. Buzek), Mangabeira (46. Kobza), Vlachovský – Hanousek (46. Kaczmarczyk), Haša. Trenér: Kročil.

Dětmarovice: Majerczyk – Václavek, Leibl, J. Uher – Jež (68. Egri), Mensah (76. Holec), Ciku, Moskál (51. Hrtánek), R. Macko (81. Zach) – Řapek. Trenér: Jadrný.